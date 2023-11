Chi è Marco Antonio Alessio, il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Marco Antonio Alessio è il cavaliere del parterre Over di Uomini e Donne: frequenta Emanuela Malavisi, ma tra loro si è inserita anche Roberta Di Padua. 35 anni, originario di Lecce, è titolare di un’azienda che fornisce ai clienti visite guidate e escursioni in Puglia.

A cura di Gaia Martino

Marco Antonio Alessio è il Cavaliere del parterre Over di Uomini e Donne. Al momento frequenta Emanuela Malavisi: tra loro però si è inserita anche Roberta Di Padua. Pugliese, originario di Lecce, ha 35 anni ed è titolare di un'agenzia con sede a Santa Maria di Leuca che si occupa di escursioni e visite guidate. Ha partecipato al programma anche nella scorsa edizione: si presentò come corteggiatore di Nicole Santinelli, poi come Cavaliere di Michela R., ex Dama. Da entrambe, però, fu rifiutato.

Chi è Marco Antonio Alessio e che lavoro fa

Marco Antonio Alessio ha 35 anni, è originario di Lecce ma lavora a Santa Maria Di Leuca. Ha un'azienda che si occupa di fornire servizi come escursioni e visite guidate ai turisti: lavora principalmente d'estate, ha rivelato nel programma, e d'inverno si dedica a sé, alla sua passione per lo sport e per i viaggi. Il suo profilo Instagram, il cui nome è marcoantonioalessio, è seguito da oltre 6 mila utenti: con loro condivide scatti di sé, del suo lavoro e della sua quotidianità.

Il percorso di Marco Antonio a Uomini e Donne

Marco Antonio Alessio si è presentato a Uomini e Donne, per la prima volta, lo scorso marzo. Desiderava conoscere Nicole Santinelli, ma fu rifiutato. Riprovò a rientrare nel programma per conoscere l'ex Dama Michela R., ma anche quella occasione non vide lieto fine. Oggi è uno dei protagonisti del parterre Over di Uomini e Donne: sta frequentando Emanuela Malavisi con la quale ha instaurato un rapporto solido, nonostante gli alti e bassi, che sarebbe andato anche oltre il bacio. Tra i due, nelle ultime puntate, si è inserita anche Roberta Di Padua, interessata a conoscerlo. "Vorrei avere certezze da Emanuela, io credo di averle date. Lei non ha dato una risposta certa riguardo l'interesse che prova per me, io ci penso. Dice che ha ancora tanti dubbi. A me viene da chiederle se è pronta ad amare", il discorso fatto ad Emanuela nell'ultima puntata.