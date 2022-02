San Valentino 2022, film e serie tv d’amore da guardare in streaming su Amazon Prime Video Cosa c’è di più romantico di un film o una serie tv d’amore da guardare a San Valentino con la propria metà? Ecco per voi i titoli migliori su Amazon Prime Video, come il nuovo “Ti odio, anzi no, ti amo!”, in uscita proprio il 14 febbraio.

Per festeggiare San Valentino 2022 con semplicità e romanticismo, perché non organizzare una serata da trascorrere in casa, all'insegna dell'amore su piccolo schermo?

Per aiutarvi nella scelta della pellicola perfetta, da guardare abbracciati sul divano, vi consigliamo i 13 film e serie tv più romantici, disponibili in streaming su Amazon Prime Video e a cui aggiungere quelli in uscita proprio il 14 febbraio.

Dal classico Le pagine della nostra vita, fino al nuovissimo Ti odio, anzi no, ti amo!, in uscita il 14 febbraio, passando per l'avventuroso The Aeronauts, tanti generi tra cui scegliere, tutti accomunati da un ingrediente fondamentale: l'amore.

I film e le serie tv da vedere su Prime Video a San Valentino

Quali sono, dunque, i film d'amore e le serie tv da guardare su Amazon Prime Video per celebrare la festa più romantica dell'anno? Scopriamolo insieme.

1. Ti odio, anzi no, ti amo!

In uscita in Italia proprio il 14 febbraio , Ti odio, anzi no, ti amo! (2021) è una commedia romantica che racconta la sfrenata rivalità tra due colleghi, Lucy Hutton e Joshua Templeton, entrambi ambiziosi, in corsa per un'importante promozione. I due si sfideranno in una lotta senza quartiere, in bilico tra odio e amore.

2. I want you back

Ideale da vedere la sera di San Valentino, I want you back (2022) è un film romantico e divertente, in uscita l'11 febbraio. Emma e Peter, i protagonisti, condividono qualcosa di spiacevole: entrambi sono stati lasciati lo stesso weekend. Riusciranno a riconquistare i propri ex o accadrà qualcosa di inaspettato tra loro?

3. Io rimango qui

Un film strappalacrime, sui sogni, i segreti, le scelte e gli amori, Io rimango qui (2020) sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 14 febbraio. Steffi, la protagonista del film, ha appena terminato il liceo, e sogna di visitare Parigi con il suo Fabian. Tuttavia, un evento inaspettato sconvolgerà i suoi piani, conducendola a una riflessione su ciò che davvero conta nella vita.

4. Le pagine della nostra vita

Tratto dal celebre romanzo dello scrittore americano Nicholas Sparks, Le pagine della nostra vita (2004) è considerato uno dei film più romantici di sempre, perfetto per celebrare la festa degli innamorati. Diretto da Nick Cassavetes e ambientato nella Carolina del Sud degli anni '40, racconta la storia di Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling). Il loro amore, tormentato ma profondo, sfiderà il tempo, le convenzioni sociali e persino la malattia.

5. The Aeronauts

La storia di una coppia temeraria, The Aeronauts (2019) è il film ideale da guardare a San Valentino per le coppie che amano il rischio e l'avventura. La pellicola, scritta e diretta da Tom Harper, racconta il viaggio coraggioso in mongolfiera della pilota Amelia Wren (Felicity Jones) e del meteorologo James Glaisher (Eddie Redmayne), ed è ispirato alla storia vera di due aeronauti britannici, detentori di un record mondiale nel 1862.

6. I nostri cuori chimici

Una drama americano strappalacrime, I nostri cuori chimici (2020) tratta di amori veri e non corrisposti. Ispirato all'omonimo romanzo di Krystal Sutherland e diretto da Richard Tanne, racconta la storia di Henry (Austin Abrams), un giovane di 17 anni alla ricerca del vero amore, e Grace (Lili Reinhart), la sua nuova e misteriosa compagna di classe. Quale segreto nasconderà mai la ragazza?

7. Modern Love

Una serie tv antologica, attuale e divertente, Modern Love (2019) è in grado di esplorare l'amore in tutte le sue forme: romantico, passionale, platonico, amicale ed egoistico. Ideale da guardare tutta d'un fiato la sera di San Valentino, è ispirata all'omonima e celebre rubrica settimanale del NY Times. Ogni stagione (due in tutto) ha una media di 8 episodi, dai 35 ai 40 minuti ciascuno.

8. Una proposta per dire sì

Una commedia romantica e ironica, Una proposta per dire sì (2010) è una pellicola leggera e divertente, perfetta da guardare la sera di San Valentino accoccolati sul divano. Nel film, Anna Brady, una ricca ragazza di città, vola da Boston a Dublino per rispettare una vecchia tradizione irlandese, e chiedere lei per prima la mano del suo fidanzato. Ma il viaggio non sarà così semplice, e la donna si troverà a dover "sopportare" la compagnia di Declan, un barista tanto affascinante quanto burbero.

9. Questione di tempo

Un film perfetto per apprezzare l'unicità di ogni giorno, Questione di tempo (2013) racconta la storia di Tim, un viaggiatore del tempo. Il protagonista, all'età di 21 anni, scopre di poter cambiare e rivivere il passato, così come tutti gli uomini della sua famiglia. Gli eventi, tuttavia, sembrano evolvere sempre in maniera inaspettata, e il giovane si renderà conto che il segreto per essere felici è trovare la bellezza in ogni istante.

10. Un principe tutto mio

Per chi è in cerca di una storia d'amore semplice e dolce, Un principe tutto mio (2004) è ideale da vedere a San Valentino, per trascorrere la serata con la giusta dose di romanticismo. Nel film, Paige Moran, una giovane e ambiziosa studentessa di medicina, si innamora di Eddie, non solo uno studente straniero, ma anche il futuro erede al trono di Danimarca. Cosa comporterà questa differenza sociale? E quale sarà la strada da intraprendere per preservare la loro quotidianità?

11. Se solo fosse vero

Un film romantico e paranormale insieme, Se solo fosse vero (2005) racconta la storia di Elizabeth Masterson, un giovane medico, coinvolta in un incidente stradale e convinta di essere ancora in vita. David (Mark Ruffalo), invece, un vedovo ancora scosso dalla morte della moglie, sostiene che la donna sia un fantasma. I due si innamoreranno senza accorgersene e cercheranno di scoprire la verità sulle condizioni di lei.

12. After

Un film romantico, ispirato all'omonimo e celebre romanzo young adult di Anna Todd, After (2019) è una storia di amore, amicizia e relazioni tormentate. Tessa Young è una giovanissima e promettente studentessa. La sua vita sembra già scritta, almeno fino all'incontro con il bello e dannato Hardin, che incrinerà le sue certezze e riuscirà a cambiarla nel profondo.

13. Piccole coincidenze

È proprio vero che l'amore arriva quando meno te lo aspetti. Lo dimostra la serie tv in tre stagioni Piccole coincidenze (2018), da vedere tutta d'un fiato la sera di San Valentino. Un critico gastronomico si gode la sua vita da scapolo, fino a quando non arriva una designer squattrinata, che cambia fidanzato ogni tre per due. Il destino cambierà le loro vite. Ma in che modo?