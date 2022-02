Manuel Bortuzzo stasera al GF VIP per Lulù Selassié con un regalo speciale di San Valentino Manuel Bortuzzo ha organizzato una sorpresa speciale per la sua Lulù Selassié, concorrente del GF VIP, e stasera la sorprenderà in occasione di San Valentino con un paio di scarpe personalizzate.

Questa sera è attesa una nuova puntata del Grande Fratello VIP dopo la sosta dello scorso venerdì. L'appuntamento prevede l'ingresso in Casa di Alex Belli, l'ex concorrente che proverà a riconquistare la sua compagna, Delia Duran, dopo la liason con Soleil Sorge. Come anticipato a Mattino Cinque, ci sarà anche una sorpresa per Lulù Selassié, la principessa che grazie al reality ha trovato l'amore, quello di Manuel Bortuzzo. Sarà l'atleta a fare una sorpresa alla sua fidanzata nel giorno di San Valentino: per l'occasione ha preparato per lei un paio di scarpe personalizzate.

La sorpresa di Manuel per Lulù al GF VIP

Questa sera, stando alle anticipazioni date da Federica Panicucci a Mattino Cinque, Manuel Bortuzzo farà una sorpresa a Lulù. "Per Lulù, giù di morale, in occasione di San Valentino arriverà Manuel con una bellissima sorpresa" ha spoilerato la conduttrice stamattina. Pare che il nuotatore abbia confermato la sua presenza con un tweet che non lascerebbe spazio a dubbi. Sui social l'ex concorrente ha postato una fotografia di un paio di scarpe, dei decolletè rossi, con un particolare dettaglio sulla suola. Sopra il numero di piede le loro iniziali: M e L sono le due lettere di brillantini aggiunte. Un regalo che sorprenderà senza dubbio Lulù. A corredo dello scatto la scritta "Stasera" con due cuori, poi l'hastag Fairylu.

Le anticipazioni del GF VIP stasera

Questa sera di lunedì 14 febbraio Alex Belli varcherà di nuovo la Porta Rossa del GF VIP, questa volta però come ospite. Farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo ci sarà la compagna, o ‘ex', Delia Duran ed anche Soleil Sorge, ignaro di cosa le due donne riserveranno per lui. Essendo San Valentino, le anticipazioni lanciate da Mediaset rivelano che ci saranno due ospiti speciali, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono innamorati proprio sotto le luci dei riflettori di Cinecittà e a distanza di due anni sono pronti a diventare genitori. Stasera ci sarà inoltre l'esito del televoto, qualcuno tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi sarà eliminato.