Perché il Grande Fratello VIP non va in onda stasera: cambio di programmazione e prossima puntata Oggi non andrà in onda la puntata del GF Vip come di consueto: nel palinsesto televisivo di Canale 5 c’è un cambio di programmazione visto l’inizio di Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada.

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip ed è per questo motivo che oggi, venerdì 11 febbraio, salta la diretta del reality. Il programma di Alfonso Signorini sta realizzando ascolti incredibili con l'enorme successo della vicenda tra Alex Belli, la compagna Delia Duran e la concorrente Soleil Sorge, e le altre dinamiche createsi nella Casa più spiata d'Italia. I telespettatori però dovranno attendere ancora qualche giorno per trascorrere una serata in compagnia dei Vipponi: la prossima settimana torna il doppio appuntamento con il GF Vip, a cambiare sono i giorni. Come già anticipato da Fanpage.it, il reality andrà in onda il lunedì ed il giovedì su Canale 5, anziché il venerdì che a partire da stasera sarà impegnato con Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada.

La puntata in diretta del Grande Fratello Vip questa sera non andrà in onda, così come nei prossimi venerdì. Il reality condotto da Alfonso Signorini oltre al classico appuntamento del lunedì, si è spostato al giovedì per lasciare spazio a Fosca, la nuova fiction con Vanessa Incontrada che andrà a sfidare Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Per questa settimana salta dunque il doppio appuntamento. La prossima diretta, la 41esima puntata, è in programma lunedì 14 febbraio come sempre su Canale 5, in prima serata.

Il Grande Fratello VIP ha cambiato la programmazione settimanale. Dalla prossima settimana dunque andrà in onda il lunedì e il giovedì, abbandonando così l'appuntamento del venerdì, occupato da Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada. Il reality di Alfonso Signorini sfiderà Doc Nelle Tue Mani su Rai Uno e Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia Uno, il prossimo 17 febbraio.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip, la 41esima, vedrà l'esito della nomination tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. La finale intanto si avvicina: è prevista per lunedì 14 marzo 2022 ed è già stata eletta la prima finalista, Delia Duran.

Le Iene 2022 è ripartito con Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ed un cambio di programmazione. Ha variato il giorno di messa in onda trasferendosi al mercoledì in prima serata su Italia Uno. Nei prossimi due mercoledì, 16 e 23 febbraio, sfiderà il nuovo show di Michelle Hunziker in programma su Canale 5. Un cambio di palinsesto ha annullato anche la messa in onda della domenica di Avanti Un Altro di Paolo Bonolis. Degli otto appuntamenti previsti ne sono andati in onda quattro: Canale 5 ha deciso di rinviare l'appuntamento alla prossima primavera. Questa domenica, 13 febbraio, andrà in onda al suo posto il film di Checco Zalone, Cado dalle nubi.