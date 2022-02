Grande Fratello Vip: Delia in finale, Antonio, Gianluca e Kabir in nomination Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì 8 febbraio nessun eliminato. Delia Duran è in finalissima. Antonio, Gianluca e Kabir in nomination.

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 7 febbraio 2022, ha decretato il primo finalista. Si tratta di Delia Duran. La moglie di Alex Belli l'ha spuntata su Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da cinque mesi. Una cosa che ha infastidito i concorrenti della casa, convinti che meritasse Davide Silvestri di passare nella fase successiva. Durante la serata, non c'è stato nessun eliminato. In nomination: Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino.

Durante la puntata, c'è stato l'incontro tra Nathaly Caldonazzo e sua figlia Mia; l'ennesimo rimpasto della telenovela che lega Alex Belli a Delia Duran e a Soleil Sorge. C'è stata una sorpresa per Lulù, con il suo imitatore, il tiktoker Claudio Napolitano e un incontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e la sorella di lui.

Le percentuali del televoto

Il televoto vedeva protagonisti Delia Duran, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. I concorrenti sapevano che il più votato dal pubblico sarebbe andato direttamente alla finale. La domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata: "Chi vuoi in finale?". Ecco le percentuali.

Delia Duran 36%

Davide Silvestri 33%

Manila Nazzaro 27%

Katia Ricciarelli 4%

Chi sono i concorrenti in nomination

Ogni gieffino ha fatto la sua nomination in una serata che ha rappresentato anche per l'ultima volta l'immunità. Dalla settimana successiva, non ci saranno più gli immuni. Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassie sono gli immuni scelti dal gruppo della casa. Sonia Bruganelli vota Soleil Sorge, Adriana Volpe vota Nathaly Caldonazzo.

Le nomination palesi: Davide vota Antonio, uno degli ultimi arrivati; Giucas Casella non vota, viene annullato per irregolarità; Manila Nazzaro vota Kabir Bedi; Alessandro vota Antonio; Miriana Trevisan vota Kabir; Gianluca vota Antonio; Jessica vota Antonio; Sophie nomina Antonio; Antonio nomina Sophie.

Le nomination segrete: Delia Duran vota Alessandro; Soleil Sorge vota Manila; Nathaly Caldonazzo vota Davide; Katia vota Giucas; Jessica vota Gianluca; Barù vota Antonio.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip dell'8 febbraio 2022

Sicuramente la notizia più importante è quella relativa a Delia Duran che ha raggiunto la finale battendo la concorrenza agguerrita di Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Tra i momenti più intensi, la sorpresa per Nathaly Caldonazzo con la figlia Mia che è venuta per salutarla. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno incontrato la sorella di Alessandro.