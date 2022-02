GF Vip, Nathaly Caldonazzo incontra la figlia Mia: “Mi fece capire che il mio ex era un deficiente” Per Nathaly Caldonazzo un incontro speciale nella Casa. Per lei c’è Mia, la figlia avuta da Riccardo Sangiuliano con cui spesso si sono invertiti i ruoli.

A cura di Andrea Parrella

Nathaly Caldonazzo è arrivata al Grande Fratello Vip da poche settimane, ma il suo ruolo nel reality è già centrale. La concorrente ha fatto subito capire il tenore del suo temperamento, diretto e senza mezzi termini, che è per questo divisivo, ma sempre capace di alimentare discussioni e dibattito. Dopo aver raccontato la sua relazione con Massimo Troisi e le emozioni drammatiche degli ultimi mesi trascorsi al suo fianco prima che l'attore e regista morisse, Caldonazzo ha fatto un altro tuffo nella sua vita privata nel corso della puntata del 7 febbraio, quando ha avuto la possibilità di incontrare la figlia Mia.

Il rapporto di Nathaly Caldonazzo con la figlia

"È una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei", ha detto Caldonazzo parlando di sua figlia prima di sapere che l'avrebbe incontrata. Quindi ha parlato del passato burrascoso e difficile a livello familiare, che ha costretto anche la ragazza a patire gli effetti, permettendo loro di sviluppare, allo stesso tempo, un rapporto di grande complicità: "Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico". Al punto tale che è stata proprio Mia (il nome è ispirato a Mia Farrow) ad aprirle gli occhi sulla recente relazione di Nathaly che non è andata a buon fine:

Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima. Nonostante avesse solo 11 anni, lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione.

Quindi è arrivato il momento dell'incontro tra loro. La prima a parlare è stata Mia, che su suggerimento di Signorini ha raccontato dei momenti in cui i ruoli tra loro si sono invertiti: "Mi sono sentita madre prima che entrasse nella casa perché era molto in ansia all'idea di lasciarmi a casa, a Roma. L'ho rassicurata e mi sono sentita un po' responsabile".

La storia tra Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano

Una sorpresa che Nathaly Caldonazzo non ha potuto che apprezzare. Mia ha parlato in codice, dicendole "la persona che tu sai ti aspetta fuori", senza rivelare null'altro a Signorini. Per poi aggiungere: "Io nel frattempo ho anche riallacciato i rapporti con papà". Il riferimento è all'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, con cui Caldonazzo ha messo al mondo Mia 22 anni fa. L'attrice ha avuto una vita privata molto movimentata, con una relazione recente che si è chiusa durante la partecipazione al Temptation Island.