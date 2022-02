Alex Belli a Delia Duran: “Ho un colpo di scena per te”

Nella quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, si parla ovviamente ancora di Delia Duran e del triangolo con Soleil Sorge e Alex Belli. Un po' più defilata stavolta Soleil, si rimette ancora al centro Delia Duran, chiamata al super led per parlare ancora una volta dello stato della sua relazione con Alex Belli. Lei, che è all'interno della casa, ha deciso di troncare; lui, che adesso è fuori, la invita a riflettere e considerare che tutto quello che vive, bene e male, è tutto amplificato all'inverosimile. Poi c'è il famoso "colpo di scena" di cui ha parlato Alex Belli sui social: "È riferito a te", le dice.

Delia Duran è convinta e ferma sulla sua decisione. Attualmente vuole lasciare Alex Belli, ma promette un confronto. La soap opera durerà ancora un po':

Alfonso Signorini ravana nella coppia sperando di trovare sempre nuovi spunti e tira fuori dal cilindro un altro post di Alex Belli, quello in cui condivide la lettera di Soleil. Ma Alex Belli assicura che il colpo di scena è riferito a lei.

Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Non è riferito a Soleil. Il mio colpo di scena? Il mio colpo di scena ce l'ho in canna. Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro. Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere da quando ci conosciamo, l'unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto per quello che noi abbiamo combattuto. Senti le parole che ha detto Manila. Sappi che con tutto quello che fai, tu lo stai provando, prende una valenza esponenziale. Tutto quello che tu vivi è una bolla, tutto quello che tu vivi è in quella bolla.