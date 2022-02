L’ultima puntata di Non mi lasciare conquista gli ascolti, ma il GFVip continua a crescere La sfida tra la fiction di Rai1 e il reality show di Canale 5 è stata vinta da “Non mi lasciare” con Vittoria Puccini, ma il Grande Fratello Vip continua la sua scalata degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di lunedì 31 gennaio 2022 ha diviso quasi equamente il pubblico in due blocchi: coloro che hanno visto l'ultima puntata della serie di Rai1 con Vittoria Puccini e Alessandro Roia e chi, invece, ha dato spago al Grande Fratello Vip arrivato al traguardo di 39 puntate. La fiction "Non mi lasciare" si è rivelata una grande sorpresa per il pubblico che, infatti, di lunedì in lunedì si è appassionato ad un thriller ben costruito e interpretato, tanto che potrebbe arrivare in futuro una nuova stagione. Intanto, nonostante la rete ammiraglia della Rai sale in vetta agli ascolti tv, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini continua la sua scalata e anche questo lunedì riesce a superare i tre milioni e mezzo di telespettatori, dimostrando che in fin dei conti il pubblico italiano si è ormai affezionato agli inquilini della casa più spiata d'Italia. Finale di stagione anche per Report che nella sua ultima puntata supera i due milioni di telespettatori confermandosi come uno dei programmi più seguiti della terza rete, grazie alle sue inchieste di pubblico interesse.

Ascolti tv lunedì 31 gennaio 2022

Nella serata di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, su Rai1 il finale di stagione di Non mi Lasciare ha catturato l'attenzione di 4.265.000 spettatori guadagnando uno share del 18.9%. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stato la scelta di ben 3.581.000 spettatori arrivando ad uno share del 23% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica è stato visto da 931.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha interessato 782.000 spettatori segnando il 4% si share. Su Rai3 Report nell'ultima puntata della stagione ha raggiunto i 2.105.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 1.002.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha segnato 832.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Tv8 4 Hotel segna 306.000 spettatori con l'1.3% di share. Sul Nove Air Force One è seguito da 481.000 spettatori pari al 2.3%.