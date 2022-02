Stop Avanti un altro di domenica sera, Mediaset spiega la decisione su Paolo Bonolis L’appuntamento in prima serata con Bonolis si chiude in anticipo in virtù di ascolti non soddisfacenti e una domenica sera che diventa sempre più affollata. Attraverso un comunicato il direttore di Canale 5 spiega lo slittamento alla prossima primavera dei restanti quattro appuntamenti.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5 ha segnato l'inizio del 2022 di Canale 5, con il popolarissimo conduttore di nuovo al timone dell'appuntamento quotidiano di Avanti un altro, in onda ogni pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset, così come l'appuntamento in prima serata. Se la versione classica del quiz show si è confermata un successo di pubblico, il programma condotto da Bonolis ha avuto maggiori difficoltà in prima serata, al punto da spingere la rete a mettere in stand by questa edizione.

Al posto di Avanti un altro un film di Checco Zalone

Degli otto appuntamenti previsti, ne sono andati in onda quattro e da questa settimana Canale 5 ha cambiato i palinsesti programmando i film di Checco Zalone. Una scelta che deriva da risultati di ascolti evidentemente bassi rispetto agli standard garantiti da Bonolis, che si è dimostrato un'autentica certezza negli ultimi anni, collezionando numeri incredibili anche in replica. Ascolti modesti che sono spiegabili attraverso una concorrenza di fattori, dall' importante contro programmazione all'effetto ripetitività con l'appuntamento serale e pomeridiano, oltre all'evidenza di una domenica sera che sta tornando ad essere affollata (visto il ritorno di Giletti con Non è l'Arena e il previsto spostamento di Zona Bianca alla domenica).

Il comunicato ufficiale di Mediaset

Per questo Canale 5 nelle scorse ore ha comunicato la decisione di rinviare l'appuntamento con le altre quattro puntate alla prossima primavera. Attraverso un comunicato ufficiale che naturalmente edulcora gli ascolti della declinazione serale di Avanti un altro definendoli ottimi, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri spiega che "come già previsto dal palinsesto – dopo i quattro appuntamenti della prima parte della stagione tornerà ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset con nuove puntate, nella prossima primavera".

Avanti un altro torna dopo la fine del GF Vip

Una decisione che non piacerà ai fan di Bonolis. Il conduttore resta una punta di diamante assoluta di Mediaset non solo per il prestigio, ma anche perché rappresenta da sempre una garanzia di ascolti per la principale Tv commerciale italiana. Sarà curioso capire se Canale 5 riproporrà la collocazione domenicale, oppure sceglierà un altro giorno della settimana, visto che dal 21 marzo, con la chiusura del Grande Fratello Vip, saranno liberi altri slot settimanali.