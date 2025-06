video suggerito

Chi è Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro arrestato per maltrattamenti sulla fidanzata Daniel Nilsson è il modello 45enne, ex giocatore di hockey sul ghiaccio e volto della trasmissione Avanti un altro di Canale 5. Nella giornata di domenica 29 giugno è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della sua compagna. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniel Nilsson, nato in Svezia nel 1980, è il modello 45enne, entrato nel cast di Avanti un altro, con il ruolo del Bonus, che compare a corredo delle gag dei protagonisti di ogni puntata. L'attenzione attorno al suo nome si è accesa nelle ultime ore a causa di un episodio piuttosto grave, verificatosi a Cervinia, dove il 45enne è stato arrestato a seguito di un litigio con la sua fidanzata.

Chi è Daniel Nilsson, Bonus di Avanti un altro, modello ed ex sportivo

Prima di diventare un modello, Daniel Nilsson era un giocatore di hockey su ghiaccio, attività che ha portato avanti per qualche anno, prima di entrare passo dopo passo nel mondo della donna, diventando protagonista di campagne pubblicitarie e shooting, anche per marchi importanti. Di recente è diventato un volto familiare al pubblico di Canale 5, per essere diventato il Bonus dello show pre-serale di Paolo Bonolis, ovvero Avanti un altro, dove è il modello muto che compare frequentemente nelle gag dello show e a cui va il compito di raddoppiare le somme vinte dai concorrenti in gara.

Daniel Nilsson accusato e arrestato per maltrattamenti sulla fidanzata

Nilsson è accusato di maltrattamenti ai danni della compagna, figlia di un diplomatico italiano, a seguito di un arresto verificatosi nella giornata di domenica 29 giugno. Il codice rosso, a seguito del quale sono state chiamate le forze dell'ordine, sarebbe scattato a seguito di un litigio consumatosi nella località di Breuil-Cervinia, dove la coppia si trovava in vacanza. Il 45enne, quindi, come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, è stato arrestato. La convalida dell'arresto è stata fissata per la giornata di lunedì 30 giugno, quando al Palazzo di Giustizia di Aosta si terrà l'udienza.

La vita privata di Daniel Nilsson

In passato, l'uomo è stato sentimentalmente legato a Beatrice Presta, figlia di Lucio Presta. Dell'attuale compagna si sa ben poco, se non sia la figlia di un noto diplomatico. Anche sul suo profilo social, infatti, non appaiono molti scatti del suo privato, ma principalmente foto che lo ritraggono sui set, fotografici o, per l'appunto, in televisione.