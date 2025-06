video suggerito

Oggi l'udienza per confermare l'arresto di Daniel Nilsson di Avanti un altro, accusato di violenze sulla compagna È stata fissata per oggi, lunedì 30 giugno, l'udienza di convalida dell'arresto di Daniel Nilsson, noto al grande pubblico per il ruolo di Bonus nel programma televisivo Avanti un altro. Il modello è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna.

A cura di Stefania Rocco

È fissata per oggi, lunedì 30 giugno, presso il Palazzo di Giustizia di Aosta, l’udienza per la convalida dell’arresto di Daniel Nilsson, modello svedese di 45 anni, noto al pubblico italiano per il ruolo di “Bonus” nel game show di successo “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nilsson si trovava in vacanza a Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta, insieme alla compagna – la figlia dell’ambasciatore italiano a San Marino, Fabrizio Colaceci – quando si sarebbe verificato l’episodio che ha portato al suo arresto.

Le accuse a carico di Daniel Nilsson, 45enne protagonista del salottino di "Avanti un altro"

Secondo quanto ricostruito finora, i carabinieri sono intervenuti nella serata del 28 giugno in seguito a una presunta aggressione fisica da parte di Nilsson nei confronti della donna. Alcuni presenti, spaventati dalla scena, avrebbero allertato le forze dell’ordine. Solo dopo l’arrivo degli agenti, il modello sarebbe riuscito a calmarsi.

La compagna, sentita successivamente, avrebbe riferito di ulteriori episodi di violenza pregressa, portando così all’arresto immediato dell’uomo, che è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa dell’udienza odierna. Sarà ora il giudice a valutare la convalida del fermo e a stabilire eventuali misure cautelari.

Chi è Daniel Nilsson

Nilsson, ex giocatore di hockey su ghiaccio prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda e della televisione, è diventato un volto familiare al pubblico italiano proprio grazie alla sua partecipazione a “Avanti un altro”, dove interpreta il personaggio del "Bonus", il modello muto che compare in modo ricorrente nelle gag dello show e a cui va il compito di raddoppiare le somme vinte dai concorrenti in gara. In passato, l'uomo è stato sentimentalmente legato a Beatrice Presta, figlia di Lucio Presta.