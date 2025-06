video suggerito

Daniel Nilsson, il Bonus di Avanti un altro, arrestato e accusato di maltrattamenti alla compagna Daniel Nilsson, modello e Bonus di Avanti un altro, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti ai danni della compagna. L'arresto è avvenuto dopo una lite, degenerata in aggressione, a Cervinia.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Daniel Nilsson è noto ai più non solo per essere un volto tra i più apprezzati nel mondo della moda, ma anche per essere diventato il protagonista di una trasmissione tanto seguita come Avanti un altro, su Canale 5 in cui gli è stato affidato il ruolo del Bonus. Il modello, nonché ex giocatore di hockey, è stato arrestato mentre si trovava a Cervinia, a seguito di un codice rosso.

Fissata la convalida dell'arresto

Come riportato dal Corriere della sera, Nilsson è accusato di maltrattamenti ai danni della compagna, figlia di un diplomatico italiano. Il codice rosso sarebbe scattato a seguito di un litigio consumatosi nella località di Breuil-Cervinia, dove la coppia si trovava in vacanza. Il 45enne, quindi, come confermato dai carabinieri intervenuti sul posto, è stato arrestato. La convalida dell'arresto è stata fissata, come riportato dal sito La prima linea.it, per la giornata di lunedì 30 giusto, quando al Palazzo di Giustizia di Aosta si terrà l'udienza.

La fidanzata ascoltata dai Carabinieri

A far intervenire la polizia sarebbero stati alcuni presenti alla lite che, vedendo i toni alzarsi e degenerare in maniera vertiginosa, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Quella che sembrava una semplice litigata di coppia, infatti, si sarebbe tramutata in una vera e propria aggressione da parte di Nilsson ai danni della sua fidanzata. I carabinieri, repentinamente, sono arrivati sul posto per porre fine al litigio e, dopo aver bloccato il modello, hanno avuto modo di ascoltare la ragazza che, a quel punto, non si è soffermata al racconto dell'episodio appena verificatosi. Non sarebbe stata la prima volta in cui il 45enne abbia adottato atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, ed è proprio da questa testimonianza che è scattato l'arresto del modello.