Daniel Nilsson in carcere, convalidato l’arresto. L’avvocata: “Codice rosso, braccialetto elettronico obbligatorio”

A cura di Elisabetta Murina

Il tribunale di Aosta ha convalidato l'arresto di Daniel Nilsson. Il modello svedese, conosciuto come Bonus nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis, era stato arrestato lo scorso 28 giugno per maltrattamenti nei confronti della compagna mentre si trovava con lei a Cervinia (Aosta). Al momento, quindi, il 45enne rimane in carcere ma già domani (2 luglio) potrebbe essere rilasciato e posto ai domiciliari in attesa di processo. La sua avvocata Valeria Fadda fa sapere: "Il mio assistito ha risposto a tutte le domande e ha dato la sua ricostruzione dei fatti. Il gip dovrà decidere entro domani sulla richiesta di custodia cautelare".

Daniel Nilsson rimane in carcere in attesa di processo

Oggi, martedì 1 luglio, il Gip del tribunale di Aosta ha convalidato l'arresto di Daniel Nilsson. Il modello svedese, ex giocatore professionista di hockey e conosciuto dal pubblico come il ‘Bonus' di Avanti un altro, era stato condotto in carcere lo scorso 28 giugno mentre si trovava in vacanza a Cervinia. L'accusa era di maltrattamenti nei confronti della compagna, che non avrebbe sporto denuncia per l'aggressione avvenuta. Al momento Nilsson si trova in carcere a Brissogne ma già da domani potrebbe essere posto ai domiciliari in attesa di processo. La sua legale Valeria Fadda ha fatto sapere: "Il braccialetto elettronico è obbligatorio quando si parla di codice rosso. Siamo fiduciosi e attendiamo la scarcerazione per affrontare un processo. Ovviamente, visto l'accusa, che lede l'immagine del mio assistito, vorrei per lui l'assoluzione piena". E ha anche aggiunto che il diretto interessato respinge ogni accusa: "Il mio assistito nega di aver picchiato la compagna, ma che ci sarebbe stato solo un diverbio".

La violenta lite con la compagna a Cervinia

Nilsson era stato arrestato per aver maltrattato la compagna, che sarebbe la figlia dell'ambasciatore italiano a San Marino. La coppia avrebbe iniziato a litigare in mezzo alla strada a Cervinia e in breve la discussione sarebbe degenerata in violenza fisica, con urla e spintoni. Il modello avrebbe preso a schiaffi la compagna. A chiamare i carabinieri un passante che ha assistito alla scena. Una volta in caserma, la donna avrebbe raccontato che non sarebbe stato un episodio isolato e questo ha fatto scattare l'arresto nei suoi confronti. "Non è la prima volta che accade", avrebbe raccontato in lacrime, stando a quanto riporta Ansa.