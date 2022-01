Il GF Vip si sposta al giovedì contro Doc, al venerdì su Canale 5 spazio a Vanessa Incontrada Il successo del reality permette a Canale 5 di sperimentare e variare. Stando ai piani dell’azienda, dal 10 febbraio il GF Vip sfiderà Doc al giovedì sera per lasciare spazio a “Fosca”, la fiction di Vanessa Incontrada, contro Il Cantante Mascherato.

A cura di Andrea Parrella

Doveva rimanere tutto immutato, ma alla fine Canale 5 sembra dare seguito ai progetti immaginati a fine 2021 ed è quasi certo il prossimo spostamento del Grande Fratello Vip dal venerdì al giovedì sera. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta realizzando ascolti impensabili, con l'enorme successo riscosso dalla vicenda Alex Belli e i livelli di share che sono arrivati ad annullare il distacco tra GF Vip e The Voice Senior in occasione dell'ultima puntata del talent di Antonella Clerici. Insomma, una gallina dalle uova d'oro con un pubblico proprio, che offre a Canale 5 margini e possibilità per sperimentare nuove soluzioni e collocazioni.

Fosca, la fiction con Vanessa Incontrada nel venerdì di Canale 5

L'ipotesi che si paventa in questi ultimi giorni dovrebbe prendere vita già nella settimana post sanremese, con lo spostamento del reality a giovedì 10 febbraio per sfidare nientemeno che Doc, serie Tv di Rai1 dagli ascolti stratosferici. Per il venerdì, invece, l'ammiraglia Mediaset intenderebbe dare spazio alle fiction nuove di zecca previste per inverno e primavera, iniziando con un pezzo forte, ovvero "Fosca" con Vanessa Incontrada, che andrebbe a sfidare Il Cantante Mascherato, di ritorno con la terza edizione. E il venerdì resterebbe il teatro della fiction anche per gli altri due titoli della rete, "Più forte del destino" e "Viola come il mare".

Gli ascolti inattesi del Grande Fratello Vip

Una rivisitazione dei palinsesti che non è stata ancora varata definitivamente ma che, stando a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe in uno stato di pre-approvazione, resa possibile proprio dai risultati di ascolti insperati del Grande Fratello Vip. Il reality, al netto di critiche aspre e dell'edizione più lunga della storia, viaggia spedito e non pare soffrire l'effetto noia da parte del pubblico.