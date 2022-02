Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a San Valentino dallo chef Borghese: “Siamo stati a cena gratis” Pierpaolo Pretelli in onda su R101 racconta il San Valentino festeggiato con la sua Giulia Salemi nel ristorante di Alessandro Borghese, la cena è stata offerta.

A cura di Gaia Martino

Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi più influenti del momento. Dopo l'esperienza al Grande Fratello VIP per lui si sono aperte le porte del successo, diventando oggi ospite fisso di Mara Venier a Domenica In. Con Giulia Salemi forma la coppia d'oro dello spettacolo italiano, oggi sono amati e seguiti ovunque, tra tv e social network. Questa mattina di San Valentino è ospite di R101 ed oltre ad aver regalato imitazioni e sorrisi, ha confessato un particolare che riguarda la cena romantica condivisa con la fidanzata, ieri sera.

La cena di Pierpaolo e Giulia da Alessandro Borghese

Pierpaolo Pretelli conquista anche gli ascoltatori radiofonici e in onda su R101 ruba tutta la scena. Dopo aver fatto l'imitazione di Achille Lauro, diventata ormai uno dei suoi tormentoni, l'ex concorrente del GF VIP ha raccontato che per San Valentino lui e Giulia Salemi sono andati a cena nel ristorante di Alessandro Borghese. Hanno documentato la serata su Instagram, tra fotografie loro e dei piatti, ma in radio ha rivelato un dettaglio inaspettato.

Siamo stati a cena da Alessandro Borghese. Ovviamente gratis (ride, ndr). La cena è stata regalata dall'agenzia di Giulia. È vero, abbiamo dei benefici.

Con toni ironici e divertiti, Pierpaolo ha così confessato di essere stato a cena da Alessandro Borghese gratis, grazie al regalo dell'agenzia che segue la fidanzata Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli conquista anche la radio

Questa mattina ospite di R101 è diventato il personaggio più chiacchierato su Twitter. Gli utenti e fan stanno seguendo e commentando la partecipazione di Pierpaolo Pretelli nel programma di Fernando Proce: "È portato anche per la radio, complimenti", "Merita un posto fisso in radio, bravissimo, porta allegria e freschezza" sono soltanto due dei complimenti per lui. Oltre ad aver raccontato il suo San Valentino, trascorso con la fidanzata Giulia Salemi, si è divertito in un duetto con Regina sulle note del famosissimo brano Acqua e Sale.