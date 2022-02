Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aprono le porte di casa a Mtv Cribs Italia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono nel cast della seconda stagione di MTV Cribs Italia: la coppia aprirà le porte di casa ai telespettatori di MTV. Come loro tante amatissime coppie.

A cura di Gaia Martino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del momento, sono pronti ad aprire la porta di casa loro ai telespettatori italiani. Torna in onda MTV Cribs Italia con la seconda stagione, lo storico show che porta i telespettatori nelle case dove vivono i VIP. Parte mercoledì 16 febbraio su MTV, canale 131 di Sky e tra i tantissimi protagonisti ci sono anche i Prelemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli protagonisti di MTV Cribs Italia

I telespettatori di MTV Italia sono pronti a tornare nelle case dei VIP: Mtv Cribs Italia riparte mercoledì 16 febbraio in prima serata sul canale Sky 131 e in streaming su NOW. La nuova stagione vedrà nuove celebrità aprire le porte della propria dimora al pubblico che scoprirà dettagli e curiosità delle vite dei loro personaggi televisivi preferiti. Tra questi anche i Prelemi, la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Racconteranno la storia della loro dimora, mostrando i loro gusti e i loro ricordi legati all'arredamento, i cimeli che custodiscono. Su Twitter i fan sono già in visibilio.

Il cast della seconda stagione di MTV Cribs Italia

Il programma di MTV che andrà in onda il mercoledì in prima serata con la seconda stagione entrerà nelle case di tanti personaggi famosi, tra cantanti e influencer. Riki è il cantante esperto di design che mostrerà ai telespettatori la sua incantevole casa. La nota fashion blogger Veronica Ferraro, la modella Nina Rima, l'influencer Ludovica Pagani, la cantante Elettra Lamborghini e Valentina Nappi sono altre protagoniste dello show. Tra queste anche Ambra Cotti e l'amica Elisa Maino.

Tra le coppie che hanno deciso di aprire le porte di casa loro a MTV Cribs anche Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, Antonio Cassano e la moglie Carolina Marcialis, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. Spazio anche allo sport: il programma entrerà in casa di Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020.