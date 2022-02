San Valentino al GF, la lettera di Biagio D’Anelli per Miriana: “Chi tocca te è come se toccasse me”

Anche nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato San Valentino. In occasione della festa degli innamorati i concorrenti del reality hanno ricevuto un pensiero da parte delle loro dolci metà, che da fuori aspettano con ansia il giorno in cui finalmente potranno riabbracciarli. E tra coloro che hanno ricevuto un pensiero, c'è anche Miriana Trevisan, a cui Biagio D'Anelli, ex gieffino, ha inviato una romantica lettera. E sempre nella casa, anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno festeggiato per l'occasione.

In salotto insieme a Manila Nazzaro, Miriana legge la romantica lettere che Biagio le ha inviato. Lui la sta aspettando fuori dalla casa del GF Vip e gli esprime tutto il suo amore a parole, nell'attesa di poterla stringere di nuovo tra le sue braccia:

Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me.