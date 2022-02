Luca Argentero non sarà a Sanremo per via di un lutto in famiglia Luca Argentero non sarà a Sanremo mercoledì 2 febbraio. L’attore è stato costretto a dare forfait per via di un lutto familiare improvviso. Stando a quanto riporta il Messaggero sarebbe morto il padre della moglie Cristina Marino.

Luca Argentero costretto a dare forfait al Festival di Sanremo per un grave lutto in famigllia. L’attore sarebbe dovuto salire sul palco questa sera, mercoledì 2 febbraio, in qualità di super ospite insieme ad altri protagonisti delle fiction Rai più di successo, ma si è trovato a dover disdire l’impegno per via di un lutto che stando alle indiscrezioni avrebbe colpito in prima persona la moglie Cristina, mamma della piccola Nina. La sua disdetta al Festival è stata annunciata tramite una nota stampa, ma per quanto concerne i dettagli Luca Argentero e Cristina Marino per ora mantengono il più totale riserbo.

"È morto il papà di Cristina Marino"

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il motivo dell’assenza sul palco del Festival di Luca Argentero sarebbe la morte improvvisa del padre di Cristina Marino, moglie e attrice. Lo rivelerebbero fonti vicine alla famiglia, secondo le quali l’attore avrebbe dato forfait al Festival per poter stare vicino alla moglie in un momento così delicato. Imprenditore originario della Sicilia, il padre di Cristina lascia un altro figlio maggiore, che lavorava nell’azienda di famiglia.

Luca Argentero e il successo di Doc – Nelle tue mani

L’attore sarebbe dovuto salire sul palco nel corso della seconda serata del Festival, insieme ad Anna Valle, Checco Zalore e Lorena Cesarini, che restano comunque in scaletta come da programma. La sua partecipazione al Festival era stata fortemente voluta da Amadeus, che ha invitato sul palco della kermesse musicale diversi volti delle fiction Rai. Argentero è reduce dal successo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani che lo ha reso amatissimo dal pubblico italiano. Non era stato svelato alcun dettaglio circa il suo intervento e al momento non è chiaro se la sua presenza sia del tutto annullata o solo rimandata.