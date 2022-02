“Ma vaff…”, Luca Argentero replica al tweet di Spinoza Luca Argentero si è infuriato dopo aver letto un tweet satirico che riguarda la sua assenza al Festival di Sanremo 2022: il celebre attore ha sbottato mandando Live Spinoza a quel paese.

A cura di Gaia Martino

Luca Argentero è stato costretto a dare forfait al Festival di Sanremo 2022 a causa di un lutto familiare. Il celebre attore italiano era uno degli ospiti della seconda serata della kermesse, mercoledì 2 febbraio 2022, ma purtroppo ha dovuto disdire l'impegno a causa dell'improvvisa morte del padre di Cristina Marino, sua moglie. Qualcuno ha fatto satira sull'accaduto e Luca Argentero non ha affatto apprezzato: su Twitter l'attore reduce dal successo della seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani ha risposto infuriato ad un tweet che lo tira in ballo.

Luca Argentero sbotta su Twitter contro Spinoza

L'assenza di Luca Argentero ieri sera sul palco dell'Ariston è motivata da un drammatico e improvviso lutto. L'attore si è ritrovato nel mirino della pagina satirica Live Spinoza che ha fatto ironia:

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe.

Le parole scritte e circolate su Twitter non sono passate inosservate agli occhi dell'attore che ha commentato infuriato: "Ma vaff****".

Luca Argentero a Sanremo 2022

Era uno dei super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 ma a causa della morte del padre di sua moglie, Cristina Marino, ha dovuto dare forfait. Luca Argentero doveva partecipare alla kermesse per raccontare dell'enorme successo raggiunto con la seconda stagione della serie televisiva Doc Nelle Tue Mani che lo ha reso ancora più amato dal pubblico televisivo italiano. Non erano stati svelati dettagli riguardo la sua presenza sul palco dell'Ariston se non che Amadeus lo aveva fortemente voluto. Al momento non risulta ancora chiaro se l'ospitata sia stata annullata del tutto o solo rimandata. Per ora l'attore rimane vicino sua moglie e la famiglia distrutta dal drammatico lutto che l'ha colpita nelle ultime ore.