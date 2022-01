È finito il matrimonio tra l’Infanta di Spagna e Iñaki Urdangarin: la foto di lui con un’altra donna È finito il matrimonio tra l’Infanta di Spagna Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin. L’ex campione di pallamano è stato sorpreso con l’avvocatessa Ainhoa Armentia.

A cura di Daniela Seclì

È finito il matrimonio tra l'Infanta di Spagna Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin. I due erano convolati a nozze nel 1997, una relazione da cui sono nati quattro figli, ma minata fin da subito da infedeltà e problemi giudiziari. La rivista spagnola Lecturas ha sorpreso l'ex campione di pallamano spagnolo con un'altra donna e così, la coppia si è vista costretta a chiarire che il matrimonio è finito.

Iñaki Urdangarin sorpreso con Ainhoa Armentia

A svelare la fine del matrimonio reale, il magazine Lecturas, che ha pubblicato degli scatti inequivocabili. Nelle foto, Iñaki Urdangarin era ritratto mentre passeggiava mano nella mano sulla spiaggia con un'altra donna. Lecturas è risalito all'identità della nuova compagna di Urdangarin. Si tratta dell'avvocatessa 43enne Ainhoa Armentia. Raggiunto dai media spagnoli, l'uomo avrebbe commentato: "Queste cose possono succedere e noi sapremo gestirle nel migliore dei modi".

La reazione dell'Infanta di Spagna

Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin

Nel 2017, Iñaki Urdangarin è stato condannato a 6 anni e tre mesi di carcere per frode, vicenda che lo portò a perdere il titolo di Duca di Palma di Maiorca e che causò una frattura tra lui e la moglie. Nonostante le indiscrezioni sulla crisi, la rottura vera e propria non era mai stata confermata. Urdangarin sta ancora scontando la sua pena, ma è nella fase di reinserimento sociale e sta prestando servizio presso un ufficio legale. L'Infanta di Spagna, Cristina di Borbone, una volta viste le foto di Urdangarin con un'altra donna, ha commentato semplicemente: "Lo sapevo". La coppia ha quattro figli: Irene che oggi ha 16 anni, Miguel che ha 19 anni, Juan che ha 22 anni e Pablo che ne ha 21. Quest'ultimo è stato l'unico a commentare la vicenda che vede protagonisti i suoi genitori. Ai giornalisti che lo attendevano sotto casa, ha dichiarato: "Siamo tranquilli, certamente ne discuteremo in famiglia, ma sono cose che possono succedere. Non cambierà niente".