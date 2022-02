Il cantante mascherato, Aquila e Cavalluccio Marino eliminati: chi c’era sotto la maschera Le maschere eliminate nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato, trasmessa venerdì 18 febbraio, sono state Aquila e Cavalluccio Marino. Sotto l’Aquila si nascondeva Alba Parietti, sotto il Cavalluccio Marino si nascondeva Cristina D’Avena.

A cura di Daniela Seclì

Nella seconda puntata de Il cantante mascherato 2022, andata in onda venerdì 18 febbraio, sono state eliminate le maschere: Aquila e Cavalluccio Marino. Sotto l'Aquila si nascondeva Alba Parietti. Mentre sotto Cavalluccio Marino si nascondeva Cristina D'Avena. Nel corso della serata condotta da Milly Carlucci, sono intervenuti artisti come Morgan, Iva Zanicchi, Dodi Battaglia, Paolo Belli e Peppino Di Capri, che hanno duettato con le maschere.

Alba Parietti è Aquila, la prima eliminata della seconda puntata

La puntata de Il cantante mascherato trasmessa venerdì 18 febbraio, si è aperta con la sfida tra Pesce Rosso e Aquila. La prima maschera ha intonato un medley dei grandi successi di Raffaella Carrà. Aquila, invece, ha cantato Minuetto. Ad avere la peggio è stata proprio Aquila, che ha dovuto svelare la sua identità. Sotto la maschera, si nascondeva Alba Parietti che ha commentato:

"Ho mangiato un quintale di peli di aquila. È stata una bellissima esperienza, che ha guarito in parte la mia claustrofobia. Vi posso assicurare che non succederà più".

Cristina D'Avena è Cavalluccio Marino, la seconda eliminata della puntata

Tra Drago, Pinguino e Cavalluccio, arrivati allo spareggio finale, ad avere la peggio è stata la maschera Cavalluccio Marino, che ha dovuto svelare subito la sua identità. Sotto la maschera di Cavalluccio Marino si nascondeva Cristina D'Avena, che ha commentato: "Esperienza bellissima davvero, emozionante, incredibile. Peccato davvero, mi dispiace tanto". Ecco gli indizi che aveva dato nel corso della puntata:

"Sono una persona molto timida. La mia carriera è iniziata con un concorso e da allora non ho mai smesso di esibirmi. Mi piace il colore blu cobalto. Amo il mare, soprattutto a novembre. Spesso e volentieri mi metto davanti al mare e parlo con lui. Sembra mi dia consigli. Mi piacerebbe vincere perché sono una guerriera".

Drago e Pinguino si sfideranno all'inizio della terza puntata de Il cantante mascherato, in onda venerdì 25 febbraio su Rai1.

Cosa è successo nella puntata del 18 febbraio, tutti gli indizi

Nel corso della puntata è andata in onda la sfida dei duetti. In particolare: Volpe e Camaleonte hanno duettato con Dodi Battaglia; Pastore Maremmano e Drago hanno duettato con Morgan; Pinguino e Lumaca hanno duettato con Paolo Belli; SoleLuna e Medusa hanno duettato con Iva Zanicchi; Cavalluccio Marino e Pesce Rosso hanno duettato con Peppino Di Capri. Francesco Facchinetti non era presente in giuria, perché risultato positivo al Covid. Momento esilarante, quando Caterina Balivo ha deciso di telefonare in diretta a Cristiano Malgioglio, per scoprire se fosse il paroliere a nascondersi sotto la maschera SoleLuna. Vediamo ora gli indizi legati alle maschere rimaste in gara.

Pesce rosso: amo le maschere ma le uso per divertirmi, esaltarmi, mai per nascondermi. Non è vanità, ma autostima. Nel tempo ho imparato a rendermi impermeabile alle critiche, so nuotare nel mare della vita. Sono una pesciolina stellare.

Camaleonte: mi fa piacere avere Milly accanto, è rassicurante. La musica ha il potere di mandarmi in brodo di giuggiole. Imparo molto dalle persone più grandi di me. Una volta sono stato lasciato in modo plateale, ne hanno parlato tutti.

Volpe: non mi piace rompere gli schemi, ma quando li rompo mi piace romperli bene. Non mi è mai piaciuto arrivare secondo, ma non amo fare polemica. Amo le sfide, soprattutto con me stesso. Mi piace cantare, ballare. Mi sono reinventato un sacco di volte, ho fatto molti mestieri. Per me casa vuol dire amore. C'è una signora Volpe, la mia regina, la conquisto ogni giorno. Amore mio, noi siamo come musica e non ci fermerà mai nessuno.

Medusa: la musica è stata una parte importante della mia vita. Fare questo lavoro per me significa esprimere emozioni, nella vita faccio fatica. Fatico ad esprimere la rabbia ma anche la dolcezza, perché mi vergogno. Non mi sento all'altezza. Ho imparato a difendermi dalle mie insicurezze, sto cercando di diventare una donna più forte e consapevole.

SoleLuna: posso essere sole o luna, uomo o donna, luce o ombra, posso essere tutto. Fin da ragazzo avevo paura di spegnere la luce prima di dormire. Il giorno della sua morte, ho sognato mia madre che mi chiedeva di spegnerla e da allora sono diventato grande.

Pinguino: era da Sanremo che non mi sentivo così scombussolato. Questo pinguino è coccolone come me. La mia timidezza a volte prende il sopravvento. Mi piacciono i giochi. Li organizzo con gli amici e poi cucino per tutti.

Lumaca: dobbiamo confondere le acque, uno dei nostri nomi è stato fatto nella scorsa puntata. Qui il gioco è non farsi beccare. Siamo tra parenti? Non dobbiamo dare indizi.

Pastore Maremmano: non ho mai portato maschere. A volte l'amore ti fa prendere decisioni complicate. Ho imparato che nella vita bisogna ascoltare solo chi ti ama. Quella della mia famiglia era una povertà dignitosa. Quando mi chiedevano cosa volessi essere da grande, rispondevo sempre: "Voglio essere felice".

Drago: l'amore nella mia vita è fondamentale. Uso una figura battagliera come il drago, ma al servizio dei sentimenti. Ho avuto delusioni d'amore, ma vedevo nell'altro quello che volevo. Una delusione mi ha fatto molto male. Non mi nascondo, non sono un coniglio. Nel mio lavoro faccio girare la testa alle donne.