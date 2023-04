Il cantante mascherato, Ippopotamo eliminato: chi c’era sotto la maschera Ippopotamo è il concorrente eliminato nella puntata di sabato 1 aprile de Il cantante mascherato. A nascondersi sotto la maschera è il cantante Mal, che ha perso la sfida contro Porcellino ed è stato costretto a rivelare la sua identità.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il cantante mascherato 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 1 aprile in prima serata su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de Il cantante mascherato, che ha decretato l’eliminazione delle maschera dell’Ippopotamo. Il programma, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione della giuria composta da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, è al terzo appuntamento di questa edizione. A nascondersi sotto alla maschera dell’Ippopotamo c’era il cantante Mal.

Mal è ippopotamo, è l’eliminato della puntata del 1 aprile

Nel corso della serata la giuria ha deciso di mandare in sfida il Porcellino, escluso dai loro preferiti, con l’Ippopotamo. Le due maschere si sono scontrate al telefoto social. Hanno reso noti dunque nuovi indizi, in particolare l’Ippopotamo, che ha rivelato un dettaglio fondamentale ammettendo di essere un appassionato di golf oltre che di musica rock.

L’ipotesi più gettonata è stata sin da subito quella del cantante Mal, visto che anche nella clip mandata in onda prima della sua esibizione la maschera ha citato il testa di una sua canzone. “Non credevo di arrivare fino a questo punto con il mio accento allo Stanlio e Olio”, ha ammesso Mal quando Milly Carlucci gli ha imposto il Giù la Maschera. “Io volevo parlare solo in inglese, con Milly che faceva la traduzione, ma non ha funzionato”, ha scherzato il concorrente prima di lasciare lo studio.

Cos'è successo nella puntata di sabato 1 aprile, tutti gli indizi

Nove maschere hanno partecipato alla terza puntata del programma: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Dopo le esibizioni, Gabriel Garko viene sospettato come Cavaliere veneziano che, negli indizi, ammette di essere abituato a sentirsi giudicato. Riccio invece, come la settimana prima, torna a parlare del numero tre. Sono tre le partecipazioni a Sanremo, il posizionamento in classifica o il numero dei membri della sua band? Le ipotesi si concentrano principalmente su Massimo Lopez, Nel e Scialpi.

Per quanto riguarda Ippopotamo, eliminato della serata, le ipotesi principali sono Mal e Bobby Solo. Al termine della serata, Criceto si salva per il voto social, Serena Bortone salva Stella, Iva Zanicchi salva il Cavaliere veneziano, Flavio Insinna salva Squalo e Facchinetti salva Riccio. Oltre a Porcellino, le maschere passano tutte alla quarta puntata.