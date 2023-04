La finale de Il cantante mascherato, anticipazioni dell’ultima puntata dello show con Milly Carlucci La finale de Il cantante mascherato andrà in onda sabato 22 aprile, a partire dalle ore 21:25. Ecco cosa succederà nello show condotto da Milly Carlucci.

Sabato 22 aprile, alle ore 21:25 su Rai1, si terrà la finale della quarta edizione de Il cantante mascherato. In gara ci sono ancora sei maschere. Gli spettatori potranno assistere all'incoronazione della maschera vincitrice e potranno sapere chi si nasconde dietro a ogni pittoresco personaggio. Vediamo le anticipazioni dell'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci.

La finale de Il Cantante Mascherato, le maschere ancora in gara

La finalissima de Il cantante mascherato avrà inizio con lo spareggio tra due maschere: Squalo e Stella. Entrambe avranno modo di duettare con l'ospite della serata, Bobby Solo, per convincere la giuria. Chi riuscirà a spuntarla, potrà raggiungere le altre maschere ancora in gara che sono:

Cavaliere Veneziano;

Riccio;

Criceto;

Ciuchino.

Ultima puntata in onda sabato 22 aprile: il mascherato per una notte

Il mascherato per una notte dell'ultima puntata sarà Cuore. Sotto la maschera si nasconderà un artista tra Gianna Nannini, Patty Pravo, Donatella Rettore, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia. Per scoprire la sua identità, non resta che attendere la finalissima de Il cantante mascherato, prevista per sabato 22 aprile. Come sempre, saranno fondamentali le indagini della giuria che in questa edizione è composta da Francesco Facchinetti, Serena Bortone, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna. La giuria, inoltre, potrà contare sull'aiuto di Sara Di Vaira, che nel programma ha il ruolo di Capo investigatore, e di Rossella Erra.

Il Cantante Mascherato, chi ha vinto le precedenti edizioni

Sabato 22 aprile, dunque, verrà proclamato il vincitore della quarta edizione. A precedere chi si aggiudicherà la vittoria quest'anno sono stati: Teo Mammucari con la maschera del Coniglio, Red Canzian con la maschera del Pappagallo e Paolo Conticini con la maschera della Volpe. Dunque, non resta che attendere sabato per conoscere il vincitore della quarta edizione del programma condotto da Milly Carlucci.