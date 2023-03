Il Cantante mascherato, Iva Zanicchi nomina Malgioglio che è ad Amici: la reazione di Milly Carlucci Gaffe involontaria di Iva Zanicchi nella prima puntata de Il Cantante Mascherato. La giurata nomina Malgioglio come possibile identità dietro una delle maschere e Milly Carlucci la redarguisce simpaticamente.

A cura di Andrea Parrella

Gaffe di Iva Zanicchi a Il Cantante Mascherato. La cantante, ospite fissa del programma in questa edizione in qualità di giurata, è stata protagonista di un inatteso siparietto durante la prima puntata del programma, andata in onda sabato 18 marzo su Rai1. Lo ha fatto nominando indirettamente la concorrenza di Amici, il programma in onda su Canale 5, anche questo partito sabato 18 marzo in prima serata.

La gaffe di Iva Zanicchi

Tutto è successo a margine dell'esibizione di Ciuchino, una delle maschere in gara in questa edizione. Mentre i giurati tentavano di indovinare l'identità del personaggio nascosto dietro la maschera, Iva Zanicchi ha lanciato la sua ipotesi, nominando Cristiano Malgioglio, tra i concorrenti della scorsa edizione ma passato quest'anno proprio ad Amici, dove ha il ruolo di giurato e dove negli stessi minuti discuteva con Alessandra Celentano. Una volta nominato Malgioglio, c'è stata una reazione divertita in studio, da parte del pubblico e della stessa conduttrice: "Ma non è possibile, sta lavorando su un'altra rete", ha detto Milly Carlucci.

La nuova giuria de Il Cantante Mascherato

Quest'anno Milly Carlucci ha deciso di rinnovare il parterre della trasmissione, quindi ad avere il compito di indovinare chi si nasconde dietro le maschere che si esibiranno di settimana in settimana, saranno sempre quattro giudici, ma stavolta accanto a Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, confermati per questa terza edizione, non ci saranno più la conduttrice di Rai1 e la cantante coach di Amici. A sostituire Caterina Balivo ci sarà, infatti, Iva Zanicchi che è stata già protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, dove è riuscita a mantenere vivo il suo entusiasmo e la sua schiettezza, elementi che sono imprescindibili per una gara dinamica come quella del Cantante Mascherato. D'altra parte, la cantante aveva già ricoperto il ruolo di giudice nella scorsa edizione, in sostituzione di Arisa che non poteva presenziare in puntata. Il quarto giudice, invece, stando alle prime indiscrezioni dovrebbe essere un grande nome del cinema italiano, ovvero Christian De Sica, che in passato è stato già giudice di Tale e Quale Show.