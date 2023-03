Amici 22, primo scontro tra Malgioglio e Celentano: “Non sono venuto qui a litigare con i coach” Battibecco nella prima puntata del serale tra il nuovo giudice di Amici e l’insegnante in merito a Maddalena, che Celentano definisce “gatta’: “Equivale a dire a me che sono un cane”.

A cura di Andrea Parrella

Parte la prima puntata del serale di Amici e dopo pochi minuti è subito scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. Malgioglio, che fa il suo esordio in qualità di giudice nel programma al fianco di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ha dissentito rispetto all'atteggiamento di Alessandra Celentano nei confronti di una delle allieve del serale, Maddalena, spesso criticata in modo acceso dall'insegnante e anche definita con epiteti poco carini come "gatta".

Cristiano Malgioglio difende Maddalena

Cosa che è riemersa al momento della sfida tra Maddalena e Isobel, ballerina della squadra di Celentano. Finito il confronto, nell'esprimere il suo giudizio favorevole a Maddalena, Malgioglio ha detto: "Isobel ha più tecnica, ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale", per poi aggiungere: "Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigree, una lupa. Però tu dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane".

"L'accezione è molto diversa", ha protestato Celentano contestando la posizione di Malgioglio: "Io non porto l'acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima". Malgioglio ha ribattuto a sua volta, dicendosi in disaccordo con lei sia in merito al suo atteggiamento che all'opinione sulle ballerine: "I tacchi di Maddalena sono leggermente più alti di quelli di Isobel". La questione è stata spenta sul nascere da Maria De Filippi, che li ha idealmente divisi archiviando il voto di Malgioglio favorevole a Maddalena. Il giudice ha poi precisato: "Non sono venuto qui a litigare con i coach qui".

I nuovi giudici di Amici

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sonoi nuovi giudici del Serale di Amici di Maria de Filippi per l'edizione 2022/2023. Una rivoluzione del cast inaspettata per i telespettatori dopo le ultime indiscrezioni circolate che parlavano di Stefano De Martino e Emma Marrone colleghi sulle poltrone rosse.