Chi è Giuseppe Giofrè, nuovo giudice di Amici 2023 e famoso ballerino Giuseppe Giofrè è il nuovo giudice di Amici22. Il ballerino vincitore della categoria ballo del talent ben dieci anni fa, approda al serale dopo aver ballato accanto di grandi star e girato il mondo.

A cura di Ilaria Costabile

Giuseppe Giofré, trent'anni, è il nuovo giudice di Amici22, chiamato a valutare le performance degli allievi della scuola di Cinecittà durante il serale, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Da anni, ormai, è un ballerino affermato che con la danza ha letteralmente girato il mondo, affiancandosi a grandi nomi della musica e dello spettacolo internazionale. I suoi inizi, però, sono stati proprio nel talent di Maria De Filippi, che gli ha aperto le porte del successo quando vinse la categoria ballo nell'edizione del 2012.

Chi è Giuseppe Giofrè, la carriera da Amici alla Millennium Dance di Los Angeles

Nato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, il 10 gennaio 1993, Giuseppe Giofré ha compiuto da poco trent'anni. Da sempre ha assecondato la sua passione per la danza, iniziando a studiare sin da molto piccolo, con il sogno di diventare una vera e propria stella danzante. Tra le discipline da lui studiate in maniera più approfondita, ci sono l'hip hop e il jazz funk, cimentandosi anche in altri stili e facendo tecniche di ballo sempre nuove.

Il primo impatto con la notorietà Giuseppe lo ha quando partecipa ad Amici, durante l'edizione del 2012, ben dieci anni fa, quando fu allestita anche una gara per i BIG. Quell'anno conquistò la vittoria del serale ed ebbe l'opportunità di ottenere una borsa presso la Millenium Dance di Los Angeles, ed è dopo la sua esperienza negli Stati Uniti, che poi la sua carriera è effettivamente scoppiata.

Giuseppe Giofrè quando vinse l’edizione di Amici nel 2012

È entrato a far parte del corpo di ballo di X Factor UK, per poi ballare accanto delle più grandi cantanti al mondo, da Jennifer Lopez ad Ariana Grande, ha partecipato al tour mondiale di Taylor Swift e si ricorda anche la sua presenza come ballerino nel film musicale “Cinderella” al fianco di Camila Cabello. Nel 2020 è poi rientrato in Italia, dove è stato nuovamente accolto nella scuola di Amici, come professionista. Dopo un anno dedicato ad altri progetti, ritorna poi ad Amici22, ma stavolta in veste di giudice.

La vita privata di Giuseppe Giofrè

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Giuseppe Giofrè è sempre stato particolarmente riservato, sebbene non abbia nascosto nel tempo la sua omosessualità. Tra le storie di cui si è venuti a conoscenza, c'è quella con il ballerino Adam Vesperman famoso per aver interpretato Billy Elliot nell'omonimo musical, con cui è stato fidanzato nel 2020. Al momento, almeno da quello che traspare sui social, pare non ci sia alcuna relazione in corso e che sia single.