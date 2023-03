Il cantante mascherato, Colombi e Rosa eliminati: chi c’era sotto la maschera I Colombi sono i concorrenti eliminati nella puntata de Il cantante mascherato di sabato 25 marzo. A nascondersi sotto la maschera erano Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Eliminata anche Rosa, sotto il cui costume si nascondeva Valeria Fabrizi.

A cura di Stefania Rocco

I Colombi e Rosa sono stati i concorrenti eliminati nella puntata de Il cantante mascherato andata in onda sabato 25 marzo. Il format condotto da Milly Carlucci con la partecipazione dei giurati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone è alla seconda puntata di questa nuova edizione. A nascondersi sotto la maschera dei Colombi erano Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Eliminata anche Rosa, sotto il cui costume si nascondeva Valeria Fabrizi. Per smascherarla, Insinna ha giocato la maschera d’oro. Sotto la maschera Cuore si nascondevano, invece, Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine.

Valeria Fabrizi è Rosa, la prima eliminata della puntata del 25 marzo

La prima maschera a dovere abbandonare il gioco è stata Rosa. Flavio Insinna, convinto che sotto la maschera si nascondesse Valeria Fabrizi, ha deciso di giocarsi la maschera d’oro per provare a smascherarla. Il conduttore ha avuto ragione. Era proprio Fabrizi, sul palco con la canzone “Ritornerai”, a nascondersi sotto il costume di Rosa. Lo smascheramento è avvenuto poco prima che fosse decretato l’eliminato della puntata.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono Colombi, il secondo eliminato della puntata

Sul finire della puntata, la giuria ha completo ha smascherato la seconda maschera della serata: quella dei Colombi. A celarsi sotto i costumi erano Ricky Tognazzi e Simona Izzo che sono stati riconosciuti dai giurati dopo essersi esibiti sulle note di “Triangolo”.

Cosa è successo nella puntata del 25 marzo, tutti gli indizi

La puntata de Il Cantante Mascherato di sabato 25 marzo è stata contraddistinta dalle esibizioni delle maschere in gioco, dagli smascheramenti e dall’arrivo a sorpresa di Nino Frassica che ha annunciato la 14esima stagione di Don Matteo. Terminato l’appuntamento con lo show di Milly Carlucci, le maschere rimaste ancora in gioco sono risultate essere9: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Chiuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Due gli indizi forniti nel corso della serata: il Cavaliere veneziano ha raccontato che ama specchiarsi, Ippopotamo ha fatto sapere di non essere italiano e che da giovane lanciava giornalini.