Cantante Mascherato, Nino Frassica arriva vestito da Maresciallo Cecchini e annuncia Don Matteo 14 Nino Frassica irrompe al Cantante Mascherato vestito da Maresciallo Cecchini, il suo ruolo in Don Matteo. L’attore si è presentato in puntata per annunciare l’arrivo di Don Matteo 14.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Cantante Mascherato di sabato 25 marzo, ancor prima dell'inizio della gara si assiste ad un'irruzione inaspettata. Dalle scale, infatti, si vede arrivare Nino Frassica vestito da carabiniere, vestendo i panni del Maresciallo Cecchini, l'iconico personaggio da lui interpretato in Don Matteo. Non è certo un caso, che si sia presentato accompagnato dall'inseparabile Ghisoni e da Simone Di Pasquale in divisa.

Nino Frassica annuncia la prossima stagione di Don Matteo

Una seconda puntata scoppiettante per Milly Carlucci che ha il compito di tenere le fila di una giuria già particolarmente calda per l'inizio della serata, dopo aver ottenuto il premio della maschera d'oro per aver indovinato la presenza di Sandra Milo nella maschera del Cigno, che consentirà loro di avere dei vantaggi, come ad esempio, quello di poter smascherare alcune delle maschere ancora in gara. Prima che ci sia l'esibizione che apre ufficialmente la competizione, è il momento di accogliere in studio Nino Frassica e i suoi fedeli accompagnatori. L'attore e comico siciliano irrompe con la sua ironia dirompente facendo esultare il pubblico e si dirige verso il bancone dei giurati: "Ma qui, sbaglio, o vedo il Capitano Anceschi?" rivolgendosi a Flavio Insinna che, in effetti, ha ripreso le vesti del noto capitano già nella scorsa edizione della fiction di Rai1. Ed ecco spiegata la presenza di Frassica, o meglio, del Maresciallo Cecchini in puntata:

Mi hanno detto che qui c'è la Natalina di Don Matteo. Ho lasciato Gubbio per venire a Roma e dirvi che dopodomani il 27 marzo inizia Don Matteo 14

Cosa succederà in Don Matteo 14

Gli appassionati della nota fiction di Rai1, quindi, sono pronti a ritornare davanti al piccolo schermo per seguire le avventure di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, dal momento che Terence Hill ha lasciato l'abito talare dell'iconico Don Matteo. Questo cambio di protagonista, però, non ha inficiato il successo della serie che è stata seguita e si spera che anche la 14esima stagione abbia lo stesso successo.