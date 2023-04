Samuel Peron è il vincitore de Il cantante mascherato 2023: Cavaliere Veneziano L’edizione dello show condotto da Milly Carlucci si chiude con la vittoria del ballerino di Ballando con le Stelle, che ha battuto in finale il Ciuchino, maschera sotto la quale si nascondeva Nino Frassica.

A cura di Andrea Parrella

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato si è chiusa con la vittoria del Cavaliere Veneziano, la maschera sotto la quale si nascondeva il ballerino Samuel Peron. Questo l'esito dell'ultima puntata dello show del sabato sera di Milly Carlucci, andata in onda sabato 22 aprile, con Peron che in finale ha tenuto testa al Ciuchino, maschera sotto la quale si nascondeva Nino Frassica. "“Sono contento di essermi classificato secondo perché non vorrei fare la fine dei Jalisse", ha commentato Frassica con la sua proverbiale ironia. Altra maschera finalista quella del Riccio, che nascondeva il volto di Massimo Lopez e il Criceto, che invece celava Nathalie Guetta.

Cavaliere veneziano ha vinto il cantante mascherato 2023: era Samuel Peron

È quindi Samuel Peron a portare a casa lo scettro di vincitore de Il Cantante Mascherato, che saluta il pubblico (forse per l'ultima volta, visto che non si sa se ci sarà un'altra edizione del programma) consegnando il primo gradino del podio a un volto proveniente dal mondo di Ballando con le Stelle, nonché spesso protagonista quotidianamente del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che era tra i giudici dello show. Molti i momenti topici della finale, che raccontiamo qui di seguito.

Cos'è successo nella puntata finale del 22 aprile 2023

Quattro le maschere arrivate a giocarsi la vittoria nella finale de Il Cantante Mascherato. Oltre al Cavaliere Veneziano di Samuel Peron c'erano, appunto, Nino Frassica il Chiuchino, Massimo Lopez il Riccio e Nathalie Guetta, che invece era il Criceto. La finale è iniziata con la sfida tra la maschera Stella e quella dello Squalo, che si sono contesi l’ultimo posto tra i finalisti. La prima nascondeva il volto di Simona Ventura, mentre sotto lo Squalo c'era nascosto l'attore Tullio Solenghi.