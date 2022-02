Il cantante mascherato, Francesco Facchinetti positivo al Covid: “Sto bene, guarirò presto” Francesco Facchinetti è stato sostituito da Iva Zanicchi nel corso della puntata de Il cantante mascherato trasmessa venerdì 18 febbraio. È risultato positivo al Covid ed è intervenuto brevemente in collegamento.

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto nella puntata del programma Il cantante mascherato, in onda venerdì 18 febbraio. Nulla che possa spaventare Milly Carlucci, che già ha avuto modo di cimentarsi con ogni genere di incidente di percorso durante le edizioni di Ballando con le stelle. Francesco Facchinetti, tuttavia, è risultato positivo al Covid e non ha potuto presenziare in studio.

Francesco Facchinetti positivo al Covid: sta bene

Francesco Facchinetti è risultato positivo al Covid. Dunque, non ha preso parte alla puntata de Il Cantante Mascherato in onda venerdì 18 febbraio. L'artista e produttore ha rinunciato a giudicare i concorrenti e non ha potuto raggiungere la giuria di cui fa parte insieme a Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna. Ma niente paura. Milly Carlucci ha già trovato una degna sostituta. A prendere il posto di Facchinetti, sarà Iva Zanicchi. All'inizio della puntata, la conduttrice ha spiegato:

"In giuria ci sarà la divina, una grande artista, una donna generosa, la meravigliosa Iva Zanicchi. Perché Iva Zanicchi è lì? Perché Francesco Facchinetti, che sta benissmo, alla grande, purtroppo è positivo e quindi sta a casa".

Facchinetti è intervenuto in collegamento: "Mi dispiace tantissimo, chiedo scusa. Avrei voluto essere lì con voi. Mi dispiace veramente tanto. Sono felice che ci sia Iva Zanicchi. Dico a Iva di non ascoltare le ipotesi che ho fatto nella prima puntata. Fai l'opposto. Guarirò presto".

Iva Zanicchi in giuria al posto di Facchinetti

Iva Zanicchi è reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo 2022, dove si è classificata diciottesima con il brano Voglio Amarti. La sua presenza nella puntata de Il Cantante Mascherato del 18 febbraio era già prevista. La cantante, infatti, era stata chiamata a esibirsi nella sfida tra le maschere Soleluna e Medusa, cantando Testarda io con la prima e Zingara con la seconda.