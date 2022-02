Il cantante mascherato, Balivo chiama Malgioglio: “SoleLuna? Non sono io, soffro di claustrofobia” La maschera SoleLuna è Cristiano Malgioglio? Caterina Balivo e Iva Zanicchi hanno provato a svelare il mistero chiamando il paroliere in diretta, durante la puntata del Cantante Mascherato di venerdì 18 febbraio.

A cura di Daniela Seclì

Il programma Il cantante mascherato è ormai entrato nel vivo. Tra le maschere che stanno suscitando più dibattito c'è SoleLuna. Sin dalla prima puntata, in molti si sono detti convinti che sotto il pittoresco travestimento si nasconda Cristiano Malgioglio. Nel corso della puntata di venerdì 18 febbraio, la giuria ha pensato di telefonare al paroliere, mentre la maschera era sul palco.

SoleLuna è Cristiano Malgioglio?

La maschera SoleLuna ha cantato "Testarda Io" con Iva Zanicchi. Allora, la cantante ha esclamato: "Ho visto le mani, le scarpe e i guanti e per me è il mio Cristiano Malgioglio". Anche Flavio Insinna e Arisa si sono detti dello stesso parere. Caterina Balivo ha spiegato di non riuscire a credere che possa essere così facile indovinare chi si nasconde sotto la maschera:

"Io non ci posso credere che sia così chiaro che sia Cristiano Malgioglio. Pure secondo me è lui, però è un po' strano. Ma non possiamo chiamarlo? Io lo conosco dal 2003. Io lo chiamo".

Caterina Balivo telefona a Cristiano Malgioglio in diretta

Iva Zanicchi, prima che Caterina Balivo attuasse il suo piano, è intervenuta: "Io l'ho sentito stamattina, ma non mi ha detto che era qui". Poi, Cristiano Malgioglio ha risposto alla telefonata di Caterina, che non sentiva dal 2001. Ecco cosa ha dichiarato il paroliere:

"Ciao Caterina, finalmente ti fai sentire figlia mia. Mi aspettavo questa telefonata, perché vi stavo seguendo. Se sono SoleLuna? Ma sei pazza? Lì non ci potrei mai stare, soffro di claustrofobia. Ma perché dovrei essere io? No, non sono io. Ne approfitto per salutare Iva, ciao Iva".

Arisa, furbetta, ha proposto: "Facciamo una videochiamata". E Insinna di rimando: "Andiamo proprio a citofonargli a casa. Ci togliamo il dubbio". Milly Carlucci li ha richiamati all'ordine: "La videochiamata ve la fate dopo". Intanto, anche Iva Zanicchi ha provato a telefonare all'amico. Non ricevendo risposta si è insospettita, visto che pochi secondi prima, stava parlando con Caterina Balivo. Tuttavia, poi è stato lo stesso Malgioglio a richiamarla e la cantante ha fatto sapere: "SoleLuna non è Malgioglio, ha detto che non ce la fa più".