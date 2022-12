Valentino Bisegna (Bise) presto papà bis, Sara Di Sturco è incinta: “Il nostro regalo di Natale” Valentino Bisegna diventerà papà per la seconda volta: la fidanzata Sara Di Sturco è incinta. Lo youtuber, membro del duo “Matt e Bise”, e la Tiktoker hanno dato la lieta notizia con la foto di un test di gravidanza tenuto in mano del loro primo figlio Martino: “Il nostro regalo di Natale”.

A cura di Elisabetta Murina

Valentino Bisgena diventerà papà per la seconda volta. Lo youtuber del duo "Matt e Bise" e la compagna Sara Di Sturco accoglieranno presto in famiglia un secondo bebè. L'annuncio nel giorno di Santo Stefano, a circa un anno di distanza dalla nascita del loro primogenito Martino.

La notizia della seconda gravidanza

É con una tenera foto del piccolo Martino che stringe tra le mani il test di gravidanza che la coppia ha annunciato che presto in famiglia saranno in quattro. La 25enne Sara Di Sturco è incinta per la seconda volta. L'annuncio arriva durante il periodo delle feste, uno dei più magici dell'anno, e infatti i futuri genitori bis hanno scritto: "Il nostro regalo di Natale". Lo youtuber e la compagna hanno anche pubblicato il video del momento in cui hanno visto per la prima volta il test di gravidanza positivo: Sara Di Sturco era incredula e pensava che il fidanzato la stesse prendendo in giro, poi l'incredulità ha lasciato il posto a una grande emozione e commozione.

La nascita del primo figlio Martino

Valentino Bisegna, youtuber e componente del duo "Matt e Bise", e la Tiktoker Sara Di Sturco sono diventati genitori per la prima volta lo scorso gennaio. Entrambi giovanissimi, 28 anni lui ne 35 lei, hanno accolto con gioia e amore la nascita del loro primo figlio Martino, tanto atteso. Nell'annunciare la gravidanza della compagna, mostrando le prime ecografie del piccolo, il futuro papà aveva scritto: