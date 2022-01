Valentino Bisegna di “Matt e Bise” è diventato papà per la prima volta: “È nato Martino” Valentino Bisegna, Bise del duo di youtuber “Matt e Bise”, è diventato papà. Con una foto sui social, che lo vede accanto alla compagna Sara Di Sturco, annuncia la nascita del loro primo figlio: Martino.

A cura di Ilaria Costabile

Valentino Bisegna, il Bise del duo "Matt & Bise" è diventato papà per la prima volta. Lo ha annunciato con un post pubblicato su Instagram in cui si mostra accanto alla sua compagna Sara Di Sturco, poco dopo la nascita del piccolo. Come si evince dal post, il bambino si chiama Martino, ed è nato nella giornata di ieri 20 gennaio 2022. Su Instagram, infatti, nelle scorse ore l'influencer aveva raccontato ai suoi follower di essere emozionatissimo per questo evento così importante: "Siamo in sala parto e mi sta venendo un infarto" diceva inquadrato dalla compagna in attesa di dare alla luce il loro primo figlio.

La nascita di Martino

Il 28enne accanto ai primi scatti del piccolo Martino, nato nella serata di ieri alle 22:45, come scrive nel post pubblicato sui social: "Siamo mamma e papà", stesse parole condivise anche da Sara Di Sturco, reduce dal un lunghissimo travaglio: "Con te anche il dolore passa in un attimo" scriveva nelle storie prima di entrare in sala parto. I due avevano annunciato la gravidanza nei mesi scorsi, condividendo passo dopo passo questo percorso bellissimo che li ha portati a diventare genitori.

Il commento di Matteo Pelusi

Non poteva mancare, poi, un commento dell'inseparabile amico di Valentino, ovvero Matteo Pelusi che ha trascorso l'intera serata in sala d'attesa in ospedale, aspettando che il bambino venisse al mondo. Con un video pubblicato su Instagram, poi, mostra il momento in cui Vale ha annunciato di essere diventato ufficialmente papà, conclusosi con un caloroso abbraccio tra i due. Matt, poi, aggiunge un pensiero al piccolo nato accolto da una gioia immensa: "20 Gennaio 2022 ore 22:45, dopo un interminabile travaglio eccoti qui. Sarai un testardo Capricorno come lo zio Matt, ma l’amore che ti daranno i tuoi genitori ti renderà il bambino più felice del mondo. Ti voglio già tanto bene, benvenuto in famiglia Martino".