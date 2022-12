L’ex di Temptation Island Nicola Panico presto papà bis, Francesca Parenti incinta di un maschietto Nicola Panico diventerà papà per la seconda volta. Il calciatore, in passato fidanzato con la tronista Sara Affi Fella, e la compagna Francesca Parenti accoglieranno in famiglia un secondo maschietto di nome Alessandro, dopo la nascita di Salvatore lo scorso inverno. L’annuncio via Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Nicola Panico e Francesca Parenti diventeranno genitori per la seconda volta. Il calciatore, in passato protagonista di Temptation Island, ha fatto sapere che presto diventerà papà bis, dopo la nascita del primogenito Salvatore lo scorso febbraio. L'annuncio con una storia via Instagram in cui ha svelato anche il sesso e il nome del bebè.

Nicola Panico presto papà bis

Con una storia pubblicata su Instagram, il calciatore (in passato fidanzato con la tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella) ha fatto sapere che diventerà presto papà per la seconda volta. Ha condiviso una delle prime ecografie del bebè e ha anche annunciato come si chiamerà e quale sarà il suo sesso: un maschietto di nome Alessandro. Ancora una volta quindi fiocco azzurro per la coppia Panico-Parenti, dopo l'arrivo del primo maschietto Salvatore nel febbraio di quest'anno. Al momento non si sa quando nascerà il piccolo, ma è probabile che avvenga in primavera.

La nascita del primogenito e l'amore con Francesca Parenti

Dopo un passato sentimentale turbolento, Nicola Panico ha ritrovato la serenità al fianco di Francesca Parenti. Prima è stato fidanzato con Sara Affi Fella, con la quale ha partecipato a Temptation Island in seguito allo scandalo che li ha travolti a Uomini e Donne. La ragazza infatti aveva partecipato al programma come tronista nel settembre del 2018, scegliendo di uscire con Luigi Mastroianni ma in realtà senza aver mai lasciato lo stesso Nicola, che avrebbe continuato a frequentare. Ora però è solo un ricordo nella vita di Panico, che è diventato papà per la prima volta del piccolo Salvatore nel febbraio del 2022 e presto accoglierà in famiglia un secondo maschietto, Alessandro. L'amore con Francesca Parenti è nato nel 2019 da un colpo di fulmine in un locale di Napoli. Una amorevole proposta di matrimonio di Nicola Panico ha confermato è poi arrivata a distanza di qualche anno : "Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia", aveva scritto Nicola.