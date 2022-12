Quarta gravidanza a rischio per Beatrice Valli: le condizioni di salute Beatrice Valli ai suoi follower ha spiegato che dopo la visita morfologica, si è riscontrato questo problema: “Ho la placenta molto bassa, devo fare attenzione”.

Beatrice Valli è una delle personalità più amate del mondo social che gravita nell'universo Uomini & Donne e affini. Insieme a Marco Fantini sono una delle coppie più seguite, anche grazie al fatto di avere una famiglia numerosa. Beatrice Valli sta affrontando la sua quarta gravidanza, ma è la più complicata. Sarebbe il terzo figlio avuto da Marco Fantini, perché lei ha già un maschio da una precedente relazione. Loro speravano in un maschietto, ma al gender reveal si è scoperto di essere in attesa di una femmina. Beatrice Valli, in un ultimo aggiornamento ha spiegato che purtroppo la gravidanza è a rischio.

Le parole di Beatrice Valli

Beatrice Valli ai suoi follower ha spiegato che dopo la visita morfologica, si è riscontrato questo problema: "Ho la placenta bassa, molto bassa. Era successo con Azzurra, quindi farò un po' di attenzione in questo periodo. Ne avevamo parlato proprio di tutto questo l'altro giorno, ecco, sembrava che andava tutto bene e invece tac", così la influencer senza nascondere un po' di sana scaramanzia.

La reazione di Marco Fantini

Proprio durante il gender reveal, aveva fatto molto discutere la reazione di Marco Fantini nel video che è stato poi pubblicato dalla coppia. Come è noto, Marco Fantini desiderava avere un maschietto, al momento del gender reveal non ha nascosto la delusione quando ha capito di avere un'altra femmina. Questa reazione di delusione pè stata male interpretata dai follower della coppia, che hanno criticato il tronista e influencer Marco Fantini per una reazione così plateale. Un altro degli aspetti a cui un personaggio pubblico, seppur della dimensione di uno come Marco Fantini, deve necessariamente curare per evitare scivoloni e brutte figure social. In questo momento di appresione, i follower probabilmente perdoneranno certe reazioni.