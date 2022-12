Come procede la quarta gravidanza di Beatrice Valli: “Più complicata, ho avuto forti nausee” Beatrie Valli ha raccontato ai follower come sta procedendo la sua quarta gravidanza, la terza con il compagno Marco Fantini: “É stata dall’inizio complicata e pesante, ho avuto fin da subito nausee e vomito importanti”.

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Valli è incinta per la quarta volta. L'influencer diventerà presto mamma di un'altra femminuccia avuta con il compagno Marco Fantini, dopo la nascita delle piccole Azzurra e Bianca e del maschietto Alessandro avuto da una precedente relazione. Come di consueto, l'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiornato i follower sulla sua quotidianità

Come procede la gravidanza di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha raccontato ai sui follower come sta procedendo la quarta gravidanza. A differenza delle altre, questa "è stata dall'inizio abbastanza complicata e pesante", provocandole diversi problemi di salute che l'hanno costretta a letto per diversi giorni:

Fin da subito ho avuto vomito e nausee molto importanti, adesso mi hanno messo a riposo. Poi la labirintite e l'altro giorno non sono stata bene per alcuni giorni perché mi è venuta l'emicrania con aurea, non ci vedevo più da un occhio, sono stata tre giorni completamente a letto.

L'influencer non ha ancora rivelato quando e dove sarà il parto, ma è probabile che anche la piccola nascerà a Milano, come Bianca e Azzurra. Il primogenito Alessandro invece è nato a Modena, dove Beatrice Valli abitava prima di conoscere Marco Fantini.

Beatrice Valli aspetta la terza femminuccia, la reazione di Marco Fantini

É stato con un divertente video condiviso su Instagram che l'influencer ha annunciato di aspettare una femminuccia. Sarà il terzo fiocco rosa in casa Fantini-Valli dopo la nascita delle piccole Azzurra e Bianca. La futura mamma si è divertita a prendere un pò in giro il marito mettendolo alla prova con una serie di giochi prima di rivelargli il sesso del bebè. "Mi toccano altri anni di Frozen", ha detto scherzando ma nello stesso tempo quasi affranto il futuro marito. Poi ha aggiunto: "Almeno avremo tanti vestiti da darle". "In casa Vallini vince il GIRL POWER! E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno", ha scritto Beatrice Valli.