La madre delle sorelle Valli spoilera i nomi dei bambini che aspettano Beatrice e Ludovica Spoiler involontario di Sandra Malavasi, madre di Beatrice e Ludovica Valli. Con una foto postata su Instagram, la donna avrebbe reso noti i nomi dei figli che le influencer stanno aspettando.

A cura di Stefania Rocco

Uno spoiler involontario di Sandra Malavasi rischia di avere bruciato a Beatrice e Ludovica Valli il tanto sospirato effetto sorpresa. Com’è noto, entrambe le influencer aspettano un bambino, Beatrice è incinta del suo quarto figlio, arrivato dopo il primogenito Alessandro (nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi) e dopo le due bambine, Azzurra e Bianca, nate dal legame con Marco Fantini. Ludovica, invece, aspetta il secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha già accolto l’arrivo di Anastasia.

Come si chiameranno i figli di Beatrice e Ludovica Valli

La donna, madre delle due ex protagoniste di Uomini e Donne oggi entrambe influencer di successo, ha condiviso una foto (poi postata in rete da Amedeo Venza) che raffigurava due speciali palline di natale: una rosa sulla quale era stato fatto incidere il nome “Chiara” e una azzurra che recava impresso il nome “Nicola”. Si tratterebbe dei nomi scelti dalle figlie per i bambini che stanno aspettando. Per il momento, le dirette interessate non hanno ancora commentato la notizia, nemmeno per smentirla.

Il post condiviso da Sandra Malavasi

Chi sono le sorelle Ludovica e Beatrice Valli

Beatrice e Ludovica Valli sono due tra le influencer più note in Italia. La prima a diventare popolare è stata Beatrice, conosciuta al grande pubblico per avere partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice – e poi scelta – di Marco Fantini. Anche Ludovica è diventata popolare partecipando al dating show condotto da Maria De Filippi. Fu scelta per sedere sul trono in qualità di tronista. Giovanissima, scelse il corteggiatore Fabio Ferrara ma la loro relazione durò solo una manciata di mesi. Oggi Fabio lavora dietro le quinte di numerose trasmissioni Mediaset. Ludovica, invece, è riuscita a trovare il successo grazie ai social network dov’è seguitissima.