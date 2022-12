Le condizioni di salute di Ludovica Valli: “Nessun miglioramento, ora sta male anche il mio compagno” Ludovica Valli ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, dopo il ricovero a Dubai e il rientro in Italia. Anche il suo compagno Gianmaria Di Gregorio sta manifestando gli stessi sintomi: “Febbre, tosse e tanto, tanto male alla gola”.

A cura di Daniela Seclì

Ludovica Valli, sul suo profilo Instagram, sta aggiornando i suoi follower sulle sue condizioni di salute. L'influencer e la figlia Anastasia, durante un viaggio a Dubai, si sono ammalate. I medici avrebbero comunicato loro che si tratta di un'influenza che sta circolando da quelle parti. Ora sono rientrate in Italia insieme al compagno di Ludovica, Gianmaria Di Gregorio, ma al momento la strada appare ancora in salita.

Come stanno Ludovica Valli, Anastasia e Gianmaria Di Gregorio

Nelle Instagram Stories pubblicate in queste ore, Ludovica Valli ha fatto sapere che i sintomi manifestati da lei e da sua figlia, non accennano ad affievolirsi: "Nessun miglioramento, ma siamo l'una la forza dell'altra". E ha aggiunto: "Il lato positivo di queso "brutto" periodo…poter stare così attaccate, strette strette, per tutto il giorno". Poi, ha fatto sapere che purtroppo anche il suo compagno sta manifestando gli stessi loro sintomi:

Aggiornamento…a noi si è aggiunto anche papà stanotte, con febbre, tosse e tanto, tanto male alla gola. Ce la caveremo anche questa volta, come state voi? Vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Ci mancate tanto.

Il ricovero a Dubai, poi il rientro in Italia

Nei giorni scorsi, Ludovica Valli si trovava a Dubai con la sua famiglia, quando si è sentita male. Purtroppo, non può assumere facilmente farmaci perché è in dolce attesa. Dopo avere ricevuto le prime cure in un ospedale di Dubai, ha deciso di rientrare in Italia, dove i sintomi si sono acuiti e alla febbre, alla tosse e al mal di gola, si è aggiunto anche un forte dolore all'orecchio: