Linus ha avuto un incidente in Vespa: "Ho preso in pieno una buca e sono volato via" Il direttore artistico di Radio Deejay ha rassicurato sulle sue condizioni di salute e ha confidato di essere rimasto colpito dalla generosità delle persone che si sono fermate per rincuorarlo e assisterlo: "Avevo il casco, nessuno mi ha riconosciuto".

A cura di Daniela Seclì

Incidente in Vespa per Linus. Il noto conduttore radiofonico sta bene. È stato lui stesso a parlare dell'accaduto in un post pubblicato su Instagram, spiegando anche la dinamica dell'incidente. A causare la caduta è stata una buca. Il sessantaseienne è rimasto sorpreso dalla generosità delle persone che si sono fermate a soccorrerlo.

Linus racconta la dinamica dell'incidente in Vespa

Linus, in un post pubblicato su Instagram mercoledì 17 luglio, ha spiegato di avere avuto un incidente in Vespa. Il direttore artistico di Dario Deejay ha raccontato: "Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi. Un’ora fa sono caduto con la Vespa. Ho preso in pieno una buca e sono volato via". Ha rassicurato sulle sue condizioni di salute:

Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare.

Linus colpito dalla generosità delle persone che lo hanno soccorso

Linus ha notato la generosità delle persone che si sono fermate a soccorrerlo. In quella sollecitudine ad accorrere in suo aiuto ha colto l'aspetto positivo di questa disavventura:

Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo.

Tra i commenti anche quello di Nicola Savino, che con lui conduce Deejay chiama Italia. L'amico e collega ha rimarcato la sua preoccupazione: "Ecco, mo mi sale la pressione". Ma Linus sta bene. Dopo l'incidente infatti è andato al concerto di Calcutta.