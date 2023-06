Ilaria D’Amico si racconta: “Ebbi la montata lattea in diretta tv. Sesso in gravidanza? Ma certo” Ilaria D’Amico si è raccontata nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. La giornalista ha due figli.

A cura di Daniela Seclì

Ilaria D'Amico ha parlato del suo modo di essere mamma. La giornalista è intervenuta nella nuova puntata del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Prima di parlare di sé, però, ha fatto una battuta all'amica, che è legata sentimentalmente al portiere Loris Karius da cui aspetta una bambina:

Tu hai deciso di fare tutto uguale a me. Anche il papà lo hai scelto nella stessa professione, mi sembra. Hai scelto di fare le cose migliori e le cose peggiori (ride, ndr). Sicuramente il ruolo del portiere non è il ruolo più tranquillo per una compagna, perché non sei mai rilassata. Sai che il portiere può compiere un errore decisivo all'ultimo momento, anche se la partita è 3-0 per la squadra del portiere, il portiere esce scontento e triste se succede qualcosa che dipende da un proprio errore. Se un attaccante sbaglia un gol, va bene.

Ilaria D'Amico e la montata lattea durante una diretta tv: il racconto a Diletta Leotta

Ilaria D'Amico ha due figli. Il primogenito, Pietro, è nato dal matrimonio con Rocco Attisani. Il secondogenito, Leopoldo Mattia, è nato dalla relazione con Gianluigi Buffon. La giornalista ha ripercorso alcuni episodi legati al suo essere madre. Ha raccontato, ad esempio, quando la montata lattea, la salita del latte materno al seno, è arrivata mentre era in diretta in tv:

Ci fu un evento che mi ha fatto capire che ero in una fase assurda: avevo un vestito di seta verde, con me c'erano i soliti compagni di viaggio, Luca Vialli, Paolo Rossi, Massimo Mauro, Mario Sconcerti, Anna Billò, che facevano con me la trasmissione. A un certo punto vedo Luca che mi fa segno, sbarrando gli occhi: avevo una montata lattea in onda! Allora ho preso la mia cartellina, l'ho messa lì e ho finito quei venti minuti che mancavano di diretta. Da lì ho finito i mondiali con solo vestiti neri.

Il sesso durante la gravidanza secondo Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico ne è certa, non c'è motivo di rinunciare al sesso durante la gravidanza: "Ma certo! Ma di che parliamo? Anche per quello rispetta il tuo corpo e le tue sensazioni, però non ho capito perché si parla di questa cosa! Se ti va, non c'è nessun tipo di problema e nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa. Aiuta anche a partorire! Non c'è niente che mi faccia dire no. È un grandissimo sì per me, assecondando quello che sente la mamma”.