Screzio tra Pier Francesco Pingitore e Valerio Scanu in diretta tv, il motivo è assurdo Scontro in diretta tv a Oggi è un altro giorno tra Pier Francesco Pingitore e Valerio Scanu. L’affetto stabile di Serena Bortone e l’ideatore del Bagaglino si sono “scontrati” per un motivo assurdo: il modo corretto di rispondere alla frase “in bocca al lupo”.

A cura di Stefania Rocco

A Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda in diretta giovedì 22 giugno, è andato in scena un inaspettato screzio tra Valerio Scanu, affetto stabile della trasmissione voluto dalla conduttrice Serena Bortone, e Pier Francesco Pingitore, ideatore del Bagaglino. Pingitore è stato ospite del programma per commentare la sua carriera e e discutere del suo progetto di riportare in Rai lo storico programma che ha lanciato la carriera di soubrette del calibro di Valeria Marini, Pamela Prati, Nathaly Caldonazzo, Angela Melillo, Milena Miconi e diverse altre.

Pier Francesco Pingitore e l’idea di riportare il Bagaglino in Rai

“Dipende dalle gerarchie Rai e se vogliono accogliere il mio spettacolo, questa mia proposta che riecheggi un po’ ciò che abbiamo fatto”, ha dichiarato Pingitore, per poi scherzare, “Io vorrei fare il Bagaglione”. “Mettete pure i ballerini maschi belli, così siamo contente anche noi”, è stato il consiglio di Serena Bortone. La chiacchierata si è svolta in un’atmosfera rilassata. Nulla che lasciasse presagire il momento di stizza di Pingitore.

Il motivo dello screzio tra Pingitore e Scanu

Il botta e risposta con Valerio Scanu è arrivato al momento dei saluti. “Come si dice? In bocca al lupo”, è stato il saluto della conduttrice. “Crepi il lupo”, la risposta del regista del Bagaglino, risposta cui Bortone ha fatto eco con una domanda: “Ma come si dice? Viva o crepi il lupo?”. “Crepi, io odio quelli che dicono viva”, la risposta secca di Pingitore cui però si è contrapposto Scanu: “Ma si dice viva!”. “Ma che viva, se è viva te se magna”, lo ha contraddito stizzito il suo interlocutore, quindi il cantante uscito dalla scuderia di Amici ha spiegato: “Perché si dice che il lupo prende il cucciolo in bocca…”. Pingitore non lo ha lasciato terminare, interrompendolo infastidito: “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca”. Ha chiuso il siparietto la conduttrice che ha bloccato lo screzio tra i due: “Ok ok, dai dai, basta. Scanu si è giocato la possibilità di andare al Bagaglino”.