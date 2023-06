Dopo Miss Italia può tornare anche Il Bagaglino in Rai, Pingitore: “Si chiamerà Il Bagaglione” Dopo Miss Italia, potrebbe tornare in Rai persino il Bagaglino. Sarebbe la prima volta dal 1993, quando ci fu la cacciata da parte della Rai dei Professori.

Pierfrancesco Pingitore, papà dello show che ha fattop grande il Salone Margherita, ha dichiarato al settimanale Oggi che sta preparando il ritorno del suo grande spettacolo: "La cosa è ancora molto acerba, la proporrò a Viale Mazzini, ma chissà se quagliamo». Ha già pronto il titolo: Il Bagaglione".

L'ultima volta del Bagaglino in Rai: era il 1993-1994

Se la cosa andasse in porto, si tratterebbe di un clamoroso ritorno. Il Bagaglino in Rai manca dalla stagione 1993-1994, al tempo di "Bucce di banana". Poi, il programma ha trovato spazio in Mediaset da dove non se n'è mai andato fino al 2020 con lo speciale "La presidente – Valeria Marini al Quirinale". In una intervista aveva spiegato che il Bagaglino era stato cacciato dalla Rai dei Professori: "Cacciati dalla Rai dei Professori. Noi siamo stati cacciati dalla Rai dei Professori, ma nessuno si stracciò le vesti…L’unico che ci diede la solidarietà fu Michele Santoro, dalle cui idee eravamo lontanissimi, ci invitò in trasmissione. Fu Angelo Guglielmi, anche lui lontanissimo dalle nostre idee, a spiegare ai nuovi dirigenti che avrebbero perso una bella fetta di inserzionisti. Così ci richiamarono e facemmo una stagione trionfale con Bucce di banana. Ma poi ci volle Berlusconi e, ammaestrati dall’esperienza, passammo a Mediaset".

Martufello a Fanpage.it: "Al Bagaglino abbiamo sempre colpito tutti"

In una recente intervista a Fanpage.it, Martufello aveva raccontato gli anni d'oro del Bagaglino: "Facevamo degli ascolti grandissimi e senza offendere mai nessun politico. La nostra satira è sempre stata anche dura, ma senza mai offendere. Noi davamo una botta a quelli e una botta a quegli altri".