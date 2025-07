video suggerito

Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto di tornare in Italia: “Posso continuare a fare televisione” Maria Giovanna Elmi chiede al marito Gabriele Massarutto in una lettera pubblica di tornare in Italia per continuare a fare tv. Le parole dell’attrice: “Il mio pubblico continua a riempirmi d’affetto. Non voglio deluderlo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 84 anni, Maria Giovanna Elmi non ha perso la sua grande passione: la televisione. Per questo, ha deciso di fare un passo importante: scrivere una lettera al marito Gabriele Massarutto, pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, in cui gli propone di cambiare vita e di fare ritorno in Italia, lasciando Miami per una nuova fase della loro esistenza.

La lettera di Maria Giovanna Elmi a Gabriele Massarutto

La lettera inizia con una riflessione: "Siamo sposati da trentadue anni, condividiamo tutto, ogni progetto, ogni pensiero, ma oggi ho sentito il bisogno di scriverti in modo, diciamo così, un po’ più “ufficiale”". E prosegue con una richiesta chiara: "Vorrei tornare a vivere un po’ più in Italia". Elmi racconta come la sua vita a Miami sia serena, ma il richiamo della televisione e l'affetto del pubblico la spingono a voler rientrare in Italia. La distanza, però, resta una difficoltà: "A volte dico “no” solo perché affrontare un viaggio intercontinentale per una singola trasmissione… Be’, diciamolo, è un po’ troppo anche per me".

La proposta concreta arriva subito dopo: "Basta Miami per trasferirci nella tua splendida Tarvisio, in Friuli, quella cittadina tra le montagne che mi hai fatto conoscere anni fa e che, lo ammetto, è riuscita a rubarmi il cuore".

La richiesta di tornare in Italia: "Posso tornare a fare Tv"

Maria Giovanna Elmi ricorda anche come Tarvisio sia diventata il loro angolo speciale. Il destino li ha uniti proprio lì, in un incontro casuale che ha cambiato per sempre le loro vite. "È lì che ci siamo incontrati per la prima volta, quasi per caso, mentre stavo registrando un servizio per Sereno variabile con Osvaldo Bevilacqua", racconta. Poi, il dettaglio che per lei fu un segno del destino: "Ti vidi con una rivista in mano. E lì, sulla copertina, c’ero io, vestita da sposa, con il velo e bouquet. Quella copertina sembrava davvero un segno, un anticipo di qualcosa che sarebbe accaduto davvero. E così è stato". Poi, la richiesta diretta:

Da qui possiamo partire per tutte le nostre esplorazioni, e io posso continuare a fare televisione e incontrare il mio pubblico che continua a riempirmi d’affetto. Non voglio deluderlo.