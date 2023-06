Diletta Leotta incinta dice la sua sul sesso in gravidanza: “Dipende dalle dimensioni” Diletta Leotta in onda su Radio105 ha parlato con Daniele Battaglia della sua condizione fisica, essendo in dolce attesa della prima figlia con Loris Karius, e del sesso, per molti uomini un tabù durante la gravidanza. Alla domanda “ma come si fa?”, la conduttrice e speaker ha replicato: “Dipende dalle dimensioni…della pancia”.

A cura di Gaia Martino

Diletta Leotta presto diventerà mamma della prima figlia con Loris Karius e in onda su Radio 105 ha confessato le sue preoccupazioni del momento. Nel programma radiofonico che conduce ogni giorno dal lunedì al venerdì con Daniele Battaglia ha parlato della sua gravidanza: a metà agosto sarebbe previsto il parto e la domanda che si sta ponendo quasi ogni giorno è "Ce la farò? Sarò all'altezza di tutto questo?". Nel raccontare le sue sensazioni, ha poi toccato l'argomento sesso in gravidanza: "Dipende dalle dimensioni…della pancia".

Le confessioni di Diletta Leotta incinta

"Penso "come farò, ce la farò? sarò all'altezza?" In questa fase della mia vita ci sono tante paure, mi pongo tante domande": così Diletta Leotta ha parlato delle paure che la accompagnano durante la sua gravidanza giunta quasi agli sgoccioli. Nel raccontare le sue sensazioni a Daniele Battaglia e ai radioascoltatori di Radio 105, ha toccato l'argomento sesso. La conduttrice si chiede spesso come facciano le altre coppie in dolce attesa a gestire l'intimità: "Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, chi invece ne ha tanta. Alcuni medici dicono che è una cosa positiva verso la fine, aiuta". Stuzzicata da Daniele Battaglia, alla domanda "Come si fa? Sopra no, fai fatica", ha replicato: "Dipende dalle dimensioni". "Ma di chi?" la domanda di Daniele Battaglia sorridendo, "Della pancia", la replica immediata. "Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un'altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata" ha aggiunto la speaker e volto di DAZN.

Loris Karius al fianco di Diletta Leotta nel programma di Radio105

Oggi, venerdì 9 giugno, Loris Karius ha accompagnato la compagna e futura madre di sua figlia al lavoro. Il calciatore ha partecipato al programma radiofonico in onda su Radio105 condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia e invitato a dire una parola, ha salutato i radioascoltatori in italiano. "Bravo amore", le parole della speaker.