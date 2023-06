Kourtney Kardashian e Travis Barker al gender reveal party scoprono il sesso del primo figlio insieme Il video del gender reveal party di Kourtney Kardashian e Travis Barker condiviso su Instagram: la coppia dopo l’annuncio della gravidanza rivela ai fan il sesso del loro primo figlio insieme.

A cura di Gaia Martino

Kourtney Kardashian e Travis Barker con un gender reveal party hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme. Con un video condiviso su Instagram l'imprenditrice e modella statunitense, uno dei personaggi televisivi più famosi in America, ha condiviso l'evento con i suoi milioni di followers. Dopo un rullo di tamburi sono volati coriandoli azzurri: è maschio.

Kourtney Kardashian in dolce attesa di un maschio

Kourtney Kardashian ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo con un party gender reveal. Seduta sulle gambe del batterista dei Blink 182, dopo un rullo di tamburi, ha scoperto di essere in dolce attesa di un maschio. Sono volati coriandoli azzurri tra gli applausi e le urla dei presenti. I due, prossimi a diventare genitori del primo figlio insieme, si sono poi baciati ed abbracciati emozionati.

L'annuncio della gravidanza dopo il terzo matrimonio

Dopo essersi sposati per tre volte, Kourtney Kardashian e Travis Barker allargano la famiglia con un bebè. La modella e imprenditrice ha comunicato al marito di essere in dolce attesa durante un concerto dei Blink 182: a Los Angeles, tra il pubblico, c'era lei con un cartellone rivolto al palco, "Travis i'm pregnant", le parole. Sia per Kardashian che per Barker non si tratta del primo figlio, in generale. Il neonato si aggiunge ai tre figli di lei – Mason, Penelope e Reign – avuti dalla precedente storia con Scott Disick e ai due del musicista – Landon e Alabama – nati dal matrimonio con l'ex moglie Shanna Moakler. Qualche mese fa durante la messa in onda del reality The Kardashian si scoprì che Kourtney aveva smesso di tentare la Fecondazione in vitro perché aveva troppe controindicazioni: "Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà".