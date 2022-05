Kourtney Kardashian sposa per la terza volta Travis Barker: perché ha indossato il velo con la Madonna Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta. Hanno riunito la famiglia in una splendida location a Portofino, pronunciando ancora il fatidico sì. La sposa ha osato con un mini abito-corsetto ma perché sul lunghissimo velo si è fatta ricamare una Madonna?

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato ancora una volta all'insegna dell'amore per Kourtney Kardashian e Travis Barker: la coppia ha riunito la famiglia al completo per sposarsi a Portofino. Si tratta del terzo matrimonio, è stato organizzato in gran stile in un meraviglioso castello a picco sul golfo e il tutto è stato documentato sui social (anche se con una giornata di ritardo). Questo ricevimento spettacolare è arrivato dopo il sì "a sorpresa" a Las Vegas e dopo la cerimonia intima ma ufficiale organizzata a Santa Barbara. Nonostante ciò, i festeggiamenti sono stati super emozionanti. La sposa ha scelto un abito tutt'altro che tradizionale e non lo ha fatto a caso: ecco i significati nascosti nel minidress col corsetto e nel velo decorato con la Madonna.

Chi ha firmato il terzo abito da sposa di Kourtney Kardashian

Per il terzo matrimonio Kourtney e Travis si sono affidati ancora una volta all'audacia di Dolce & Gabbana, Maison con la quale avrebbero stretto un accordo per le nozze (non a caso sia gli arredi degli scafi su cui tutti hanno viaggiato per raggiungere la location che gli abiti dei membri del clan Kardashian erano tutti firmati dalla griffe dei due siciliani).

Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi per la terza volta

Se il batterista ha puntato su un tradizionale smoking total black, la sposa ha preferito osare con sensualità. Ha continuato a far trionfare la femminilità salendo sull'altare in minigonna, per la precisione ha scelto un mini abito-corsetto col bustier di raso in vista e la gonna decorata con del pizzo floreale sui lati. Il design si ispirava alla lingerie italiana degli anni '60 e intendeva aggiungere un tocco seducente e romantico alle nozze.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in Dolce&Gabbana

Kourtney Kardashian, i ricami sul velo sono una dedica a Travis Barker

A completare il look bridal di Kourtney non c'erano solo dei vertiginosi tacchi a spillo total white ma anche un appariscente e lunghissimo velo di tulle e pizzo con l'immagine della Vergine Maria ricamata sullo strascico. Perché ha scelto di avere l'icona sacra sul suo abito da sposa? Si tratta di un omaggio al marito Travis, che tra i numerosi tatuaggi sulla testa ha anche il viso della Madonna.

Kourtney Kardashian ha la Madonna ricamata sul velo

Ad accomunare tutti i veli da sposa indossati da Kourtney c'è un dettaglio ben preciso davvero particolare: ha voluto che tutti fossero decorati con le parole "Rispetto, fedeltà, famiglia", ovvero le parole che il batterista si è fatto tatuare sulla fronte. Insomma, sebbene fosse davvero audace, il vestito da sposa della Kardashian nascondeva non poche dettagli romantici: così facendo ha dimostrato per l'ennesima volta di essere innamoratissima del neo-marito Travis Barker.