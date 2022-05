Kourtney Kardashian sposa ancora Travis Barker: velo e minidress col cuore sacro per le nozze ufficiali Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la seconda volta, rendendo così legale la loro unione dopo il fatidico sì pronunciato a Las Vegas. La sorella di Kim ha puntato su un classico look total white ma lo ha rivisitato in chiave iper sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Kourtney Kardashian e Travis Barker lo hanno fatto ancora: si sono sposati per la seconda volta dopo la cerimonia "a sorpresa" celebrata a Las Vegas. I due avevano pronunciato il fatidico sì qualche settimana fa subito dopo aver sfilato sul red carpet dei Grammy Awards ma, considerando il fatto che l'officiante delle nozze era stato un sosia di Elvis Presley, l'unione non aveva alcun valore legale. Ora i due sono diventati ufficialmente marito e moglie e per l'occasione hanno puntato su dei look bridal tradizionali. Dopo la giacca di pelle coordinata a quella del marito, questa volta la sorella di Kim ha preferito un classico abito total white, anche se non sono mancati i dettagli audaci.

Il matrimonio ufficiale di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Domenica 15 maggio è stata una giornata memorabile per Kourtney Kardashian e Travis Barker: i due si sono sposati legalmente, organizzando una cerimonia intima e blindata a Santa Barbara, in California. Hanno ancora una volta optato per dei festeggiamenti ristretti: oltre a non aver rivelato nulla fino a quando non sono stati paparazzati fuori al municipio della cittadina americana, hanno anche invitato solo le loro rispettive famiglie, mantenendo dunque un profilo bassissimo. La coppia, però, non ha rinunciato alla troupe con telecamere e fotografi al seguito, lasciando insinuare che il matrimonio verrà documentato nei minimi dettagli nelle prossime puntate di The Kardashians.

L'abito da sposa bianco di Kourtney Kardashian

Per il matrimonio "ufficiale" con Travis Barker Kourtney Kardashian ha puntato su un classico total white, anche se ha rivisitato la tradizione in chiave super sensuale. Niente tulle principesco, gonne pompose e sirene di pizzo: la sorella di Kim ha sfoggiato un minidress che ha lasciato le gambe in vista. Per la precisione ha scelto un fasciante modello a tubino con le spalline doppie, la scollatura generosa e un cuore sacro in total gold sotto al seno. Ha poi completato il tutto con un paio di guanti bianchi e trasparenti e con un velo angelico che ha decorato la sua acconciatura raccolta. Cosa ha indossato Travis? Un completo total black ma con la giacca col collo coreano e un paio di occhiali da sole scuri da divo. Prossimamente la coppia organizzerà anche una terza cerimonia più spettacolare?