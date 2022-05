Kourtney Kardashian e Trevis Barker si sono sposati a Santa Barbara Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a Santa Barbara. Una cerimonia in gran segreto e piuttosto ristretta, che precederà un ricevimento in grande stile che la coppia organizzerà presto.

A cura di Ilaria Costabile

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati legalmente, come rivelato da una fonte al sito Entertainment Tonight, dove sono riportate anche le foto dello sposalizio tenutosi a Santa Barbara in California nella giornata di domenica 15 maggio.

Gli scatti del matrimonio

Un matrimonio ristretto, in presenza solo delle rispettive famiglie, in attesa di organizzare un matrimonio in grande stile, questo sarebbe stato l'obiettivo della coppia che ha mantenuto un insolito basso profilo, tanto da non rivelare nulla di questo importantissimo giorno sui social. Stando ad una fonte rintracciata dal settimanale, infatti, i due si sarebbero fatti fotografare fuori al municipio di Santa Barbara, dove sono state celebrate le nozze. Dagli scatti si vede la modella e influencer indossare un abito bianco con un velo, semplicissimo, appoggiato sui capelli raccolti, mentre lui indossa un completo nero con tanto di occhiali da sole. Stando a quanto dichiarato dalla fonte pur non essendo un matrimonio particolarmente vistoso, i due avevano comunque una troupe con telecamere e fotografi al seguito.

La cerimonia a Las Vegas

Lo scorso aprile i due avevano celebrato una cerimonia dopo i Grammy, a Las Vegas, per coronare il loro amore. Travis Barker aveva fatto una proposta di matrimonio spettacolare alla sua dolce metà nel mese di ottobre, addobbando una spiaggia di Montecito con migliaia di rose rosse, candele a seguito del costoso anello di fidanzamento che lui le aveva regalo e mostrato con orgoglio anche sui social. I due, poi, dopo la bellissima sorpresa hanno poi trascorso la serata insieme alle rispettive famiglie. I due stanno insieme già da qualche tempo e desideravano rendere ancor più forte il loro legame, unendosi in matrimonio e magari pensando di avere anche un figlio. Si tratterebbe del quarto per lei, dopo la relazione con Scott Disick, con il quale non è mai convolata a nozze, mentre il primo per Barker che, dopo due matrimoni alle spalle, sarebbe pronto a diventare papà.