Le foto del matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino Il castello Brown a Portofino ha fatto da cornice al matrimonio italiano di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Sui social sono state pubblicate tutte le foto dell’evento.

A cura di Stefania Rocco

Un matrimonio da favola firmato Dolce&Gabbana ha definitivamente consacrato la storia d’amore tra Kourtney Kardashian e Travis Barker. Dopo le finte nozze a Las Vegas e lo scambio di voti in tribunale a Santa Barbara, la maggiore delle sorelle Kardashian ha detto sì per la terza volta al batterista dei Blink-182 nel corso di una blindatissima e super glamour cerimonia a Portofino. A fare da cornice ai voti che la coppia si è scambiata è stato il castello Brown, imponente struttura che domina la collina della cittadina ligure rinomata in tutto il mondo. A presenziare all’evento è stata la famiglia Jenner – Kardashian al completo. Tutte le sorelle Kardashian sono sbarcate in Italia per l’occasione.

L’abito di Kourtney Kardashian

A condividere le foto del matrimonio è stata la sposa che ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti dell’evento. Meraviglioso l’abito firmato Dolce&Gabbana, una corta creazione in raso e pizzo bianco sovrastata da un imponente velo sul quale era stata ricamata un’immagine della Madonna. Lo coppia di stilisti ha firmato tutti gli abiti indossati dalla sposa nel corso di questa elegante parentesi italiana. “Disegnare i miei abiti con Domenico e Stefano è stato un sogno diventato realtà”, ha dichiarato Kourtney in un’intervista a Vogue. Dopo il sì, i festeggiamenti per le nozze sono proseguiti presso lo stabilimento balneare di proprietà di Dolce e Gabbana.

Le sorelle Kardashian a Portofino per le nozze di Kourtney

All’evento più glamour del momento hanno partecipato le sorelle Kardashian al completo, i cui look sono stati disegnati dalla coppia di stilisti scelta dalla sposa. Presenti anche Megan Fox e Machine Gun Kelly, amici degli sposi. Alle nozze hanno preso parte anche i figli avuti da Kourtney con l’ex compagno Scott Disick (Mason, 12 anni, Penelope, 9 anni, e Regin, 7 anni) e quelli che Barker ha avuto dall’ex moglie Shanna Moakler e dalla prima compagna Oscar De La Hoya.