Kourtney Kardashian inzuppa la focaccia ligure nel cappuccino In vacanza in Italia dopo le nozze con Travis Barker a Portofino, Kourtney Kardashian ha assaggiato uno dei must della tradizione culinaria ligure: la focaccia. Peccato che lo abbia fatto inzuppandola nel cappuccino.

A cura di Stefania Rocco

Lasciare la Liguria senza prima avere assaggiato la focaccia ligure equivale a un delitto per gli appassionati di carboidrati. Deve averlo pensato anche Kourtney Kardashian, in vacanza in Liguria dopo avere sposato Travis Barker a Portofino. Per questo motivo, la maggiore delle sorelle Kardashian ha deciso di concedersi una food experience che difficilmente dimenticherà: una focaccia ligure fragrante e salata come tradizione comanda. Peccato che l’abbia mangiata dopo averla inzuppata in un cappuccino.

Il video di Kourtney Kardashian su Instagram

A condividere il video della food experience è stata la stessa Kourtney che ha postato tra le sue Instagram stories il filmato girato dopo avere assaggiato l’insolita combinazione. Una combo che deve esserle piaciuta data la decisione di pubblicare il video. È l’Italia, in generale, ad avere colpito più che in positivo le sorelle Kardashian e gli ospiti arrivati dall’estero per partecipare alle nozze di Kourtney e Travis. Centinaia sono i video e le foto condivise sui social, scattate negli angoli più suggestivi della meravigliosa Portofino.

Le nozze di Kourtney Kardashian a Portofino

Kourtney ha scelto Portofino per celebrare le sue nozze con Travis Barker, batterista dei Link-182. La cerimonia e i festeggiamenti si sono tenuti nella suggestiva cornice del Castello Brown, meta scelta dalla coppia per ospitare parenti e amici. A vestire la sposa e le sue sorelle sono stati gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno investito tutta la loro energia sull’evento più glamour del mese rendendolo indimenticabile. Per Kourtney e Travis si tratta del terzo sì. Si erano sposati per la prima volta a Las Vegas subito dopo i Met Gala per poi ripetere i voti in tribunale a Santa Barbara, di fronte a due soli testimoni. Per il party vero e proprio hanno scelto l’Italia. E Portofino li ha accolti come vere e proprie star.